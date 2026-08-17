Cortemilia piange Carlo Manfredini, martedì i funerali

Cortemilia in lutto per la scomparsa di Carlo Manfredini, colonna dello sport cittadino, già ex giocatore e poi allenatore dell'Asd Cortemilia Calcio, presenza fissa allo sferisterio dove segnava i punti delle partite della squadra di casa.
Manfredini, che lascia i suoi cari all'età di 72 anni, era anche molto conosciuto per la sua opera in seno alla Protezione civile e all’Aib.
Il funerale sarà celebrato martedì 18 agosto, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di San Pantaleo.
Il messaggio della Asd Cortemilia Calcio
Tutta la Asd Cortemilia Calcio porge sentite condoglianze ai familiari dell'amico Carlo Manfredini, classe 1953, ex giocatore del Club gialloverde negli anni 70 e 80 e successivamente anche allenatore. R.I.P.