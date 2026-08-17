Sant’Anna di Valdieri, 37ª Festa di Sant’Elena: messa, premi e mostra sulle regine di Casa Savoia

Domenica 23 agosto si terrà la XXXVII Festa di Sant’Elena a Sant’Anna di Valdieri, promossa e organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, sodalizio apolitico e apartitico nato nel 1985 e inserito nella rete della Protezione Civile.prefettura.interno.gov

L’evento, che per consuetudine si svolge la prima domenica dopo la festa liturgica di Sant’Elena (18 agosto), è realizzato in collaborazione con la Parrocchia e la Pro Loco di Sant’Anna di Valdieri e beneficia dei patrocini del Comune di Valdieri, dell’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Provincia di Cuneo.prefettura.interno.gov

La frazione della Valle Gesso era il luogo dove la Regina Elena Petrović Njegoš del Montenegro amava celebrare ogni anno il proprio onomastico e l’anniversario del fidanzamento, avvenuto il 18 agosto 1896 a Cettigne. Il legame con la comunità locale è documentato anche da una copertina della “Domenica del Corriere” del 1907, che la ritrae mentre dona giocattoli ai bambini del posto, perché desiderava che il suo onomastico fosse “la festa di tutti”.prefettura.interno.gov

Proprio in ragione di questo vincolo, trent’anni fa, il 24 agosto 1996, l’Associazione inaugurò nella “pineta” di Sant’Anna, lungo la provinciale per le Terme, il monumento in onore della seconda Regina d’Italia, promosso e finanziato dal sodalizio fondato 41 anni fa a Montpellier, in Francia.prefettura.interno.gov

Il programma della giornata

La festa si aprirà alle ore 11 in Piazzale Regina Elena, di fronte alla chiesa parrocchiale, con la celebrazione della Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano.prefettura.interno.gov

Seguiranno la consegna di attestati di gratitudine e il conferimento del Premio “Valdieri 2026”. In Municipio, nella Sala consiliare, sarà allestita la mostra annuale, dedicata quest’anno a due figure femminili di Casa Savoia: Margherita di Savoia-Genova, suocera di Elena, scomparsa un secolo fa, e Maria José di Sassonia Coburgo Gotha, Principessa del Belgio e terza Regina d’Italia, deceduta 25 anni fa.prefettura.interno.gov

In apertura dell’inaugurazione, l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv consegnerà un attestato al Sindaco di Valdieri e al Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, per l’attività svolta in 37 anni di collaborazione con le istituzioni. Gli interventi delle autorità e la presentazione dell’esposizione saranno curati dal Vice Presidente nazionale e Delegato per il Piemonte Pierangelo Calvo; l’allestimento è opera di Milo Ferrua, Vice Presidente nazionale e Presidente del Coordinamento Sabaudo.prefettura.interno.gov

Un anno di ricorrenze sabaude

Il 2026 è stato segnato da diverse ricorrenze legate alla famiglia reale. Il 4 gennaio sono state celebrate le celebrazioni per il centenario della morte di Margherita di Savoia-Genova, scomparsa a Bordighera a 74 anni, quando da oltre un quarto di secolo regnavano il figlio Vittorio Emanuele III e la nuora Elena, dopo il regicidio di Umberto I a Monza nel 1900.prefettura.interno.gov

Il 31 gennaio sono stati ricordati i 190 anni dalla morte di Maria Cristina di Savoia, ultimogenita di Vittorio Emanuele I e moglie di Ferdinando II delle Due Sicilie, beatificata nel 2014 e sepolta nella Basilica di Santa Chiara a Napoli.prefettura.interno.gov

Il 4 agosto sono ricorsi i 120 anni dalla nascita di Maria José del Belgio (1906-2001), Principessa di Piemonte dal 1930 e poi terza Regina d’Italia, consorte di Umberto II: la coppia salì al trono 80 anni fa, il 9 maggio, per lasciare l’Italia circa un mese dopo il referendum istituzionale.prefettura.interno.gov

Infine, il 24 ottobre ricorreranno i 130 anni dalla conversione alla fede cattolica di Elena del Montenegro (1873-1952) e dalle nozze con l’allora Principe Ereditario, celebrate il 24 ottobre 1896 a Roma. Elena, prima Principessa di Napoli e seconda Regina d’Italia per mezzo secolo, fu insignita della laurea honoris causa in medicina dall’Università “La Sapienza” e della Rosa d’Oro della Cristianità, l’ultima concessa a una Regina, da Papa Pio XI il 7 marzo 1937.prefettura.interno.gov

Sobrietà e simboli istituzionali

La Festa di Sant’Elena si conferma sobria e accogliente, senza esibizione di simboli personali, per garantire parità tra abitanti e turisti, soci e non. Le uniche bandiere ammesse sono quelle dell’Italia, dell’Unione Europea e della Regione Piemonte, con il Gonfalone dei Comuni, il Labaro nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv e i gagliardetti degli Alpini.prefettura.interno.gov

Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà a Boves, presso la Sala consiliare, la 446^ Giornata Azzurra dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, organizzata con la Città insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare e della Medaglia d’Oro al Valor Civile.prefettura.interno.govSe vuoi, posso accorciare ulteriormente il pezzo per un taglio da cronaca locale (titolo + 15–20 righe) o adattarlo a un formato web con attacco più secco.