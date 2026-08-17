QUAD / Daniel Dalmasso terzo a Monsola di Villafalletto

Monsola di Villafalletto, 9 agosto. Si è disputata a Monsola, frazione di Villafalletto, una gara interregionale Motornext, alla quale hanno preso parte anche i quad, con il rossanese Daniel Dalmasso (Mammut Asd) tra i protagonisti.

Presenti anche due giovani tra i più forti in Italia: Nicolò Roagna e Lorenzo Taricco, che difenderanno i colori azzurri a fine settembre in Francia, nel Trofeo delle Nazioni Quad.

Al via della prima manche Dalmasso sfoggia un’ottima partenza. Transitato secondo alla prima curva, mantiene il contatto con Taricco per circa quattro giri, fino a quando non riesce a mantenere il passo dell’avversario, venendo inoltre raggiunto negli ultimi due giri da Rogna. Daniel riesce però a rintuzzare tutti i suoi attacchi, transitando secondo sotto alla bandiera a scacchi.

(Daniel Dalmasso - Mammut Asd)

Nuova buona partenza per il rossanese in gara due, che passa la prima curva in terza posizione, alle spalle di Taricco e Roagna. Essendo l'ultima manche della giornata, il tracciato è piuttosto scavato ed i profondi canali che si sono formati nel corso delle gare precedenti, danno qualche problema in ingresso curva, dove i quad tendono ad incastrarsi. Ed è stato quanto è successo a Taricco e Roagna in un tornantino posizionato verso il termine del primo giro, permettendo a Dalmasso di sorpassarli all’esterno e di tentare la fuga. Quando mancavano tre giri al termine della gara, Dalmasso viene raggiunto da Roagna, che ha recuperato con un passo velocissimo. La pressione si fa sentire e Dalmasso va lungo in una curva, lasciando il passo a Roagna, che si aggiudica la manche. Terzo Taricco.

(Passaggio in velocità per Daniel Dalmasso)

La classifica di giornata premia Nicolò Roagna (Team Quad Tity & Amarenas), che conquista 42 punti e che si aggiudica la gara grazie alla discriminante del risultato di gara due, con Lorenzo Taricco (Team Quad Tity Amarenas) che sale sul secondo gradino del podio avendo lo stesso punteggio, mentre Daniel Dalmasso (Asd Mammut), conclude in terza posizione, con 40 punti. Alle loro spalle si sono piazzati altri quattro conduttori dell’Asd Mammut: Efrem Avalle, Kevin Avalle, Fausto Pozzi e Loris Avalle.

“Sono molto soddisfatto perché ho comunque totalizzato 40 punti - ha esclamato Daniel Dalmasso -, tanto più che gareggio con un quad strettamente di serie e oltretutto sono della leva 1979, quindi ho 47 anni compiuti, mentre i miei avversari: Lorenzo Taricco e Nicolò Roagna hanno rispettivamente 23 e 24 anni… Facendo due conti, noto che la somma della loro età è uguale alla mia. La pista è stata gestita ottimamente, calcolando anche che siamo in agosto e che quest'anno, tra caldo e siccità, non era affatto facile gestire il terreno per una gara del genere. Quindi tanti complimenti alla Pro Loco di Monsola ed a tutti quelli che hanno reso possibile questa fantastica gara”.