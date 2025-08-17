Vicoforte, tre gattini chiusi in un sacchetto: salvati dai volontari di “Una Zampa per la Vita”

Tre gattini di poche settimane, chiusi in un sacchetto di nylon e abbandonati in una zona isolata. È il terribile ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Vicoforte, segnalato dai Carabinieri forestali di Mondovì e dall’Asl veterinaria di zona.

I cuccioli, ancora da allattare con il biberon, sono stati immediatamente soccorsi e affidati alle cure dei volontari dell’associazione “Una Zampa per la Vita”, che ha denunciato il fatto con un lungo post sulla propria pagina Facebook.

"Siamo nel 2025, ma per certi versi nel Medioevo", scrivono i volontari in un post pubblico su Facebook, raccontando la concitazione del momento. Nonostante le difficoltà, periodo di ferie, adozioni ferme e la loro balia già oberata dall’accudire altri piccoli, l’associazione non si è tirata indietro. Dopo una serie di telefonate, è stata trovata una persona disposta ad accogliere subito i micini. "Santa subito", commentano, ringraziando l’amica che ha aperto le porte della propria casa.

Latte in polvere, traverse e tutto il necessario sono stati caricati in auto e i cuccioli, momentaneamente riparati in una scatola dai primi soccorritori, hanno così trovato una nuova speranza.

Nel post traspare lo sgomento per un gesto definito "assurdo": come è possibile non voler sterilizzare le proprie gatte e poi avere il coraggio di smollare in una strada di poco passaggio i cuccioli chiusi in un sacchetto? E la loro mamma, cosa starà pensando? Sicuramente li sta cercando".

“Una Zampa per la Vita” è nata nel 2014 dall’impegno di alcuni volontari del Monregalese. Dal 2019 è diventata Odv e dal 2022 è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Opera principalmente nella zona di Mondovì, Cebano e Cuneese, ma quando possibile riesce a dare supporto anche in altre aree d’Italia. Negli anni ha costruito una rete di famiglie affidatarie, veterinari e cittadini sensibili, ma le richieste di aiuto non cessano mai e le risorse sono sempre più limitate.

Il caso dei gattini di Vicoforte riporta in primo piano le difficoltà quotidiane del volontariato animalista: turni inesistenti, cure che non conoscono pause e la necessità costante di braccia in più. "Se qualcuno volesse imparare ad allevare i micetti a bibe, la nostra super Maria è disponibile a insegnarvi tutti i trucchi del mestiere - scrivono -. Forniamo noi cibo, traverse, sabbietta e sosteniamo le spese veterinarie. Basta una stanza e un po’ di tempo: ci mancano sempre mani preziose".

Un appello che è anche un grido di aiuto, affinché nessun animale venga più trattato come un rifiuto da abbandonare: "Ci sono giorni in cui lo sconforto è tanto – concludono dall’associazione – e oggi è uno di quelli. Ma benvenuti in Zampa, piccolini".