Allarme incendio boschivo a Cortemilia, ma il fumo arrivava dalla Liguria

Allerta nella serata di ieri, martedì 18 agosto, per i vigili del fuoco della Granda, a seguito della segnalazione di un possibile incendio nei pressi di Cortemilia.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, con il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), e i volontari di Cortemilia. Al loro arrivo, tuttavia, non sono state individuate fiamme nella zona segnalata: a essere ben visibile era una grande quantità di fumo, trasportato dal vento.

Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre la presenza del fumo a un incendio sviluppatosi sul versante ligure della montagna, in direzione di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Le condizioni del vento avevano spinto la colonna di fumo fino all'area di Cortemilia, facendo scattare l'allarme.

Si tratta di un ulteriore intervento che vede impegnati i vigili del fuoco della provincia di Cuneo in un periodo caratterizzato da numerosi incendi. Nelle ultime settimane le squadre della Granda sono state impegnate su più fronti, anche fuori provincia, in supporto alle operazioni di contenimento dei roghi.

Tra gli interventi più rilevanti in Granda c'è stato quello sul monte delle Piastre, sopra Valdieri, dove un incendio ha impegnato i soccorritori per circa una settimana.

Squadre cuneesi sono tuttora operative nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre nella giornata di ieri un contingente è intervenuto anche a Casellette, nel Torinese, insieme al Dos, per un incendio sviluppatosi nella zona.