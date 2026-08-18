Bovino cade in un dirupo a Pian del Mar, intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, sulle montagne di Bagnolo Piemonte, nella zona di Pian del Mar, per il recupero di un bovino caduto in un dirupo nei pressi di via Cave.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari di Barge, mentre da Torino è decollato l’elicottero Drago 71, impegnato nelle operazioni di recupero dell’animale mediante verricello.
A supporto delle operazioni è presente anche un veterinario, che valuterà la necessità di sedare il bovino per consentirne il recupero in condizioni di sicurezza.
L’intervento è tuttora in corso.