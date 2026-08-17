Falsi sms per sanzioni stradali, torna l'allarme truffe

Una nuova ondata di messaggi ingannevoli sul telefono torna a prendere di mira i cittadini, puntando sulla paura di sanzioni improvvise per sottrarre informazioni riservate. Negli ultimi giorni si è infatti intensificata la diffusione di comunicazioni fraudolente via SMS che segnalano presunte violazioni del Codice della Strada, infrazioni amministrative o multe non saldate, invitando il destinatario ad accedere a un link per visualizzare l'atto o regolarizzare la propria posizione in tempi brevissimi.

La strategia adottata dai cybercriminali fa leva su un tono allarmistico e perentorio, prospettando conseguenze immediate o rincari della sanzione qualora non si proceda a un pagamento rapido. Per rendere credibile l'inganno, i testi richiamano indebitamente il nome e i simboli della Polizia di Stato, della Polizia Stradale o di altri soggetti pubblici. Il reale obiettivo del collegamento web allegato è spingere l'utente a inserire dati personali, credenziali di accesso o coordinate bancarie, che finiscono così direttamente nelle mani dei truffatori.

A fronte del fenomeno, è bene ribadire un principio fondamentale: le autorità e gli enti pubblici non notificano verbali, sanzioni o atti amministrativi tramite SMS, app di messaggistica istantanea o link diretti inviati sui dispositivi mobili.

Per proteggersi da queste trappole digitali, la regola principale è la massima prudenza: non bisogna mai cliccare sui collegamenti presenti nei testi, né tantomeno compilare form con informazioni sensibili o bancarie. Di fronte a richieste perentorie di denaro o minacce di sanzioni imminenti, è opportuno diffidare e verificare la fondatezza della richiesta contattando direttamente l'ente interessato attraverso i suoi recapiti ufficiali.

Per approfondire le modalità operative di queste frodi e consultare gli aggiornamenti sulle campagne di prevenzione, è possibile fare riferimento al portale del Commissariato di Polizia di Stato Online.