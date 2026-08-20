Tra arte, natura e colline: la mostra “Dalla Terra alla Terra” è aperta fino all’8 settembre a Loazzolo

C'è tempo fino all'8 settembre per visitare “Dalla Terra alla Terra”, la mostra d'arte contemporanea ospitata negli spazi di Borgo Isolabella della Croce, suggestiva tenuta immersa tra le colline dell'Alta Langa astigiana, nel territorio di Loazzolo.

Un'occasione per scoprire un percorso espositivo che porta l'arte contemporanea in dialogo con il paesaggio, la natura e la materia, in un luogo dove vigneti, silenzi e ambiente circostante diventano parte integrante dell'esperienza.

Il progetto, realizzato da GART Arte Contemporanea in collaborazione con IZart Gallery, riunisce le opere di otto artisti: Chiara Cirio, Claudio Diatto, Gianni Depaoli, Marco Fiaschi, Marco Laganà, Jacopo Mandich, Ahmad Nejad e Owen Zaccagnino.

Un viaggio tra natura, memoria e trasformazione

Il titolo della mostra, “Dalla Terra alla Terra”, richiama un ciclo naturale e necessario, un ritorno alla materia originaria: la terra come punto di partenza e di arrivo, principio e destino, all'interno di un processo continuo di trasformazione.

Attraverso linguaggi, tecniche e materiali differenti, gli otto artisti propongono altrettanti sguardi sulle molteplici dimensioni del paesaggio naturale e sul rapporto, sempre più complesso, tra ecosistemi e presenza dell'uomo.

Nelle opere in esposizione trovano spazio i sussurri degli alberi e la memoria delle radici, l'osservazione degli abissi oceanici e la materia viva trasformata dall'intervento umano. Suggestioni diverse che, all'interno degli spazi del borgo, costruiscono una narrazione comune.

Territorio, memoria e trasformazione sono così i fili conduttori di un'esposizione che invita il visitatore a osservare il rapporto con la natura da prospettive differenti, lasciando che le opere dialoghino tra loro e con il contesto che le ospita.

Otto linguaggi nel cuore delle colline

La particolarità della mostra è proprio nell'incontro tra ricerche artistiche diverse. Le opere di Chiara Cirio, Claudio Diatto, Gianni Depaoli, Marco Fiaschi, Marco Laganà, Jacopo Mandich, Ahmad Nejad e Owen Zaccagnino abitano Borgo Isolabella della Croce senza interromperne l'identità, ma inserendosi in un ambiente dove il paesaggio e la materia rappresentano elementi centrali.

Un percorso che permette dunque di accostarsi all'arte contemporanea in una dimensione diversa da quella della tradizionale galleria, approfittando anche di una visita in uno degli angoli più suggestivi delle colline piemontesi.

La mostra resterà aperta e visitabile fino all'8 settembre 2026, tutti i giorni su appuntamento.

“Dalla Terra alla Terra”

Borgo Isolabella della Croce

Loazzolo (AT)

Visite tutti i giorni su appuntamento fino all'8 settembre 2026

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 0144 87166

Email: info@isolabelladellacroce.it

Sito: www.isolabelladellacroce.com

Photo Credit: Lorenzo Fiore