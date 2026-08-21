CICLISMO / Alberto Veglia trionfa nell’inseguimento a squadre ai Mondiali juniores e si mette al collo una meravigliosa medaglia d’oro

È festa grande per il 17enne cheraschese Alberto Veglia che ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre ai Mondiali su pista juniores in corso di svolgimento al velodromo di Heusden-Zolder (Belgio).

Nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, lo straordinario quartetto composto da Nicola Padovan, Ruben Ferrari, Paolo Marangon e Alberto Veglia ha sbaragliato la concorrenza andando a prendersi il gradino più alto del podio.

In finale gli azzurri hanno fatto segnare un grande 3’54”010 con il quale hanno nettamente battuto la Svizzera (3’56”073) grazie a una progressione formidabile. Nelle qualificazioni gli italiani avevano già fatto segnare il miglior tempo (3’56”894), mentre al primo turno, con Lorenzo Ceccarello che ha preso il posto di Marangon, hanno battuto il Belgio con il crono di 3’55”164.

L’argento è andato appunto alla Svizzera, mentre il bronzo se lo sono portati a casa i britannici.

Per l’Italia si tratta del quinto successo iridato consecutivo nella specialità e del bis dopo il titolo continentale conquistato agli Europei di Cottbus (Germania) nello scorso mese di luglio.

Per il giovane talento cuneese si tratta della seconda medaglia in due giorni, dopo l’altrettanto splendido bronzo conquistato nel team sprint.