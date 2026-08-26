Cortemilia prepara il gran finale della Fiera della Nocciola: Ivana Spagna e Samurai Jay, due concerti gratuiti per un weekend da tutto esaurito

A Cortemilia la nocciola resta la regina, ma in questi giorni attorno alla Tonda Gentile si sta costruendo una festa capace di parlare a pubblici molto diversi. La 72ª Fiera Nazionale della Nocciola, inaugurata lo scorso fine settimana, entra infatti nella sua fase più attesa e da mercoledì 26 a domenica 30 agosto concentrerà nel borgo dell'Alta Langa alcuni degli appuntamenti più importanti dell'intero programma. Una manifestazione che da oltre settant'anni celebra il prodotto simbolo del territorio, ma che negli anni ha saputo trasformarsi in un grande contenitore di cultura, gastronomia, tradizione, musica e intrattenimento.

Il programma dei prossimi giorni è particolarmente ricco e ha due appuntamenti destinati inevitabilmente ad attirare migliaia di persone: venerdì 28 agosto Ivana Spagna e domenica 30 agosto Samurai Jay, entrambi al Parco La Pieve e soprattutto entrambi con ingresso gratuito. Una scelta che conferma la volontà degli organizzatori e dell'Amministrazione comunale di costruire una Fiera capace di superare i confini della sola celebrazione gastronomica e di diventare un appuntamento di richiamo per tutta l'Alta Langa.

Ma prima dei due grandi concerti c'è ancora un programma fitto. Mercoledì 26 agosto si parte alle 19.30 con l'apertura di Casa Nocciola, lo spazio gastronomico allestito nel Convento Francescano, che propone una serata dedicata al bollito misto alla piemontese. Alle 21 spazio all'esibizione dei ballerini della scuola Universal Dance di Canelli e, dalle 21.30, serata danzante con l'Orchestra Sonia De Castelli e la partecipazione di Fiorenzo Tassinari al sax. Una serata che racconta bene l'anima più tradizionale della Fiera, quella nella quale la cucina piemontese incontra la musica e il ballo.

Giovedì 27 agosto il programma cambia registro e mette insieme comicità, cultura, gastronomia e musica. Alle 18, in piazza Roma, sarà protagonista Laura Formenti con un aperitivo culturale e un talk comiculturale organizzato in collaborazione con la Libreria Liberi Tutti. Dalle 19 Casa Nocciola riaprirà i battenti, mentre alle 21, nei locali del Convento Francescano, prenderà il via il 50° Festival della Canzone Cortemiliese, appuntamento storico curato da Promoter 2000, con la partecipazione di Filippo Gallo e Aurora Severino, vice campioni italiani di liscio tradizionale piemontese.

Poi arriverà il primo dei due grandi appuntamenti musicali del fine settimana.

Venerdì 28 agosto arriva Ivana Spagna

Alle 21.30 di venerdì 28 agosto, il Parco La Pieve ospiterà Ivana Spagna, uno dei nomi più riconoscibili della musica italiana degli ultimi decenni. Una carriera iniziata negli anni Ottanta e diventata internazionale con brani come Easy Lady e Call Me, che hanno portato la cantante ai vertici delle classifiche anche fuori dall'Italia.

Il concerto sarà a ingresso libero e l'organizzazione ha previsto posti a sedere fino a esaurimento. Dalle 18.30 saranno inoltre attivi nell'area del Parco La Pieve il punto ristoro e il servizio bar, mentre alle 20.30 è previsto l'open act di Pole & Basettoni prima dell'ingresso sul palco della cantante.

È una delle serate sulle quali Cortemilia punta maggiormente per trasformare la Fiera in un grande appuntamento di pubblico. E la scelta di proporre un nome di questa notorietà senza biglietto d'ingresso rende l'appuntamento particolarmente interessante non soltanto per gli abitanti della zona, ma anche per chi arriva da fuori provincia.

Sabato Cortemilia diventa un piccolo mondo pop

Il sabato sarà invece dedicato a un pubblico ancora diverso.

Il 29 agosto il centro storico di Cortemilia si trasformerà in un grande festival dedicato a fumetti, videogiochi, cosplay, cultura pop, Giappone e Corea con il Cortemilia Comics & Games. L'edizione 2026 avrà come tema K-pop Demon Hunters e proporrà una giornata completamente gratuita con spettacoli, showcooking, workshop, panel, arti marziali, esibizioni K-pop, tornei di videogiochi, laboratori, arena laser, area Lego, raduno e gara cosplay.

Non mancheranno ospiti legati al mondo del doppiaggio, del fumetto e dei social: tra i nomi annunciati ci sono le doppiatrici Giorgia Brunori, Beatrice Maruffa e Camilla Marcucci, oltre ad autori, illustratori e content creator. La giornata si concluderà con un appuntamento musicale affidato a Dj Dee, direttamente dalla Corea.

Una scelta che racconta anche la capacità della Fiera di cambiare pelle: dalla nocciola al K-pop, passando per la cultura pop internazionale, senza perdere il proprio centro, che rimane il borgo di Cortemilia.

E mentre il centro storico sarà animato dal Comics & Games, al Parco La Pieve, dalle 21.30, sarà la volta della Festa della Leva 2008.

Domenica 30 agosto il gran finale è affidato a Samurai Jay

La domenica sarà invece la giornata nella quale la Fiera tornerà a riunire tutte le proprie anime.

Fin dal mattino Cortemilia sarà animata dalla Fiera Nazionale della Nocciola, con produttori del Piemonte e di altre regioni italiane e l'esposizione delle macchine agricole. Alle 12.30 riaprirà Casa Nocciola per il pranzo, mentre dalle 15.30 le vie del paese saranno animate dai Cui da Ribòte e dagli Sbandieratori e Musici del Borgo Santa Barbara di Alba. Alle 17, in piazza Dante Alighieri, spazio anche alla rappresentazione teatrale di Nella di Cortemilia, a cura del Borgo Santa Barbara di Alba.

Poi, ancora una volta, la musica prenderà il sopravvento.

Alle 21.00 il dj set dei Malafama farà da introduzione al grande appuntamento delle 21.30, quando sul palco del Parco La Pieve salirà Samurai Jay, per l'unica data piemontese del suo Summer Tour 2026.

Anche in questo caso l'ingresso sarà gratuito. È il gran finale musicale di una Fiera che quest'anno ha scelto di puntare su un programma capace di parlare contemporaneamente a generazioni diverse: dai grandi successi della musica italiana di Ivana Spagna alla nuova scena urban rappresentata da Samurai Jay.

Una Fiera che prova a essere molto di più

Ed è forse questo il dato più interessante della manifestazione 2026.

La 72ª Fiera Nazionale della Nocciola non si limita a mettere in vetrina un prodotto, per quanto straordinario. Attorno alla Tonda Gentile è stato costruito un programma che prova a raccontare l'intero territorio: la sua agricoltura, la gastronomia, le tradizioni, la cultura, il turismo e anche la capacità di confrontarsi con linguaggi contemporanei. Il sito ufficiale della manifestazione presenta infatti Cortemilia come un luogo nel quale, durante la Fiera, si incontrano incontri culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, tradizione ed enogastronomia.

Non è un caso che quest'anno sia stata coinvolta anche una regione ospite come il Trentino-Alto Adige, in un gemellaggio che allarga ulteriormente il respiro della manifestazione. L'inaugurazione dello scorso 22 agosto ha visto la partecipazione del sindaco Marco Zunino, della madrina Giorgia Centola e degli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo, con la consegna della Nocciola d'Oro 2026 a Federica Russo Galla, Maestra dell'Arte della Cucina Italiana nella sezione Pasticceria.

Ora però arriva il momento del grande pubblico.

Cinque giorni per vivere Cortemilia, dal bollito alla comicità, dal liscio al pop, dalla cultura al K-pop, fino ai due grandi concerti gratuiti di Ivana Spagna e Samurai Jay.

E con Casa Nocciola pronta ad accompagnare le serate con la cucina della tradizione, le vie del borgo animate e il Parco La Pieve trasformato nel grande palcoscenico musicale dell'estate, la Fiera si prepara al suo vero weekend clou.

Perché la nocciola resta la protagonista.

Ma a Cortemilia, almeno fino a domenica, tutto il paese è pronto a salire sul palco.