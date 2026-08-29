BASEBALL / I Galletti cantano "We are the champions": il JFK Mondovì è promosso in Serie A

E’ tutto vero! Il JFK Baseball Mondovì è promosso in Serie A Silver.

I ragazzi di Leo Marconi questo pomeriggio hanno ottenuto il punto che serviva per chiudere sul 3-0 la serie della finale Play-off contro la formazione veneta del Ponte di Piave. I Galletti avevano già ipotecato la vittoria grazie al doppio successo ottenuto domenica scorsa in terra trevigiana.

Oggi, invece, è giunto il punto che mancava per realizzare il sogno della promozione e rendere non necessaria la disputa di gara-4 e gara-5. Un traguardo straordinario per la società del presidente Stefano Gazzola e del direttore sportivo Enrico Rosso.

Grandi meriti, ovviamente, vanno riconosciuti alla squadra, a cominciare dal suo manager Leo Marconi, argentino di origine, ma sempre più monregalese di adozione.

Un grande risultato anche per la Città di Mondovì, che approda per la prima volta in serie A.

E chissà cosa starà pensando dal cielo il mai dimenticato Michlele Rosso, colui che da grande visionario e sognatore, più di mezzo secolo fa fece nascere il baseball nella cittadina della torre del belvedere. Appare scontato dire che la dedica per questa promozione è tutta per lui.

Tornando alla gara odierna, il JFK Mondovì ha battuto il Ponte con il punteggio di 14-1.

Dopo un primo inning equilibrato, i padroni di casa hanno iniziato a imporre il proprio gioco, portandosi sul 2-0 nel secondo inning.

Altri due punti nel terzo inning, mentre nel quarto il Ponte ha messo a segno il primo punto dell’incontro, prima di subire un parziale di cinque punti, che portava lo score sul 9-1 per il galletti di Leo Marconi. Nel finale i padroni di casa aumentavano il vantaggio fino al 14-1 definitivo.

Poi solo una festa strameritata per un momento storico e indimenticabile.

"I più sinceri complimenti da parte nostra e dell’intera comunità monregalese ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti del JFK Baseball per la promozione nella Serie A Silver 2027" il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno.

"Un risultato eccezionale che testimonia la serietà e la solidità della società e che consente indirettamente alla nostra città di rafforzare la propria vocazione sportiva e il proprio posizionamento strategico, grazie al prestigio di cui oggi gode la massima serie nazionale. Un grande plauso e un’analoga riconoscenza a tutti coloro che hanno reso possibile quest’impresa, effige dei tanti investimenti lungimiranti compiuti dal JFK in questi anni, a partire dal proprio vivaio giovanile. Il prestigioso torneo “4XBaseball - Trofeo Michele Rosso” della scorsa primavera, con ospiti di caratura internazionale, aveva già sancito l’autorevolezza della società, che accresce ulteriormente con la meritata promozione di oggi conquistata sul campo di casa. Mondovì sempre più a misura di sport, dunque, grazie alla professionalità delle società locali (dal baseball alla pallavolo fino al mondo calcistico e a quello dell’atletica leggera), grazie ad eventi di richiamo internazionale come “L’Etape Mondovì” e grazie a giornate di sensibilizzazione e avvicinamento come “Sport in Piazza” del prossimo 27 settembre".

