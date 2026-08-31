Ultima domenica di visite al Santuario di Santa Lucia con la presentazione del libro “Il prete dei ribelli”

Il Santuario di Santa Lucia in Villanova Mondovì, anche per la stagione 2026 ha registrato importanti flussi di visitatori, pellegrini e gruppi, nonostante la chiusura per tutto il mese di luglio (a motivo di lavori sulla strada di accesso).

Per tutta l’estate i Volontari dell’Associazione AmiSaL-Amici di Stata Lucia si sono prodigati per allestire mostre, esposizioni, occasioni culturali e musicali, in particolare domenica 6 settembre, al termine delle visite guidate previste per tutto il pomeriggio, sarà presente Cesare Morandini per la presentazione del libro Il Prete dei ribelli, scritto dal padre Albino Morandini, inerente la figura di Don Giuseppe Bruno.

Si ricorda che, presso alcune stanze recuperate di recente, è possibile visitare un’interessante mostra a pannelli relativa sia a tale personaggio, che a Suor Carla De’ Noni, entrambe figure molto rilevanti durante il periodo della lotta partigiana nella Valle Ellero, oltre a quella narrante il rapporto fra Santa Lucia e il poeta Dante.

Inoltre sarà presente uno stand con gelati artigianali, specialità dolciarie e servizio ristoro dei F.lli Boero di Monforte d’Alba.

Le visite guidate sono in programma ancora nel pomeriggio di domenica 6 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati).

L’ultima apertura estiva avrà luogo domenica 13 settembre, dove in tale data sarà possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario in orario pomeridiano per la devozione e la visita personale.

"Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato, anche quest’anno, il prezioso gioiello della Valle Ellero" - commentano dal direttivo dell'AmiSaL.

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per prenotazione visite, riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.