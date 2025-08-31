Lutto per la scomparsa di Giulio Salvagno, storico panettiere di Saluzzo

È stato uno storico panettiere di Saluzzo, conosciuto e apprezzato da molti. Giulio Salvagno è deceduto ieri all’età di 75 anni.

Con i fratelli Pierfranco e Marilena aveva gestito la panetteria di famiglia di via Mazzini, ceduta alcuni anni fa.

Lascia la moglie Renata, i fratelli e gli adorati nipoti. La camera ardente è allestita alla “Casa del Commiato Calosso e Demaria” di via San Nicola a Saluzzo.

Il rosario sarà recitato stasera, domenica 31 agosto alle 18 in Duomo, dove si celebreranno i funerali , domani, lunedì 1° settembre alle 15.30.