Cronaca | 31 agosto 2025, 12:25

Lutto per la scomparsa di Giulio Salvagno, storico panettiere di Saluzzo

Aveva 75 anni. Il funerali domani, lunedì 1 settembre in Duomo

È stato uno storico panettiere di  Saluzzo, conosciuto e apprezzato da molti. Giulio Salvagno è deceduto ieri all’età di 75 anni.

Con i fratelli Pierfranco e Marilena aveva gestito la panetteria di famiglia di via Mazzini, ceduta alcuni anni fa.  

Lascia la moglie Renata, i fratelli  e gli adorati nipoti. La camera ardente è allestita alla “Casa del Commiato Calosso e Demaria” di  via San Nicola a Saluzzo.

Il rosario sarà recitato stasera, domenica 31 agosto alle 18 in Duomo, dove si celebreranno i funerali , domani, lunedì 1° settembre alle 15.30.

Vilma Brignone

