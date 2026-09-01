Paesana ha celebrato i 100 anni del suo gruppo Alpini [FOTO]

È stata una grande festa collettiva quella che lo scorso fine settimana ha celebrato a Paesana i 100 anni dalla costituzione del Gruppo Alpini, appartenente alla Sezione Ana di Saluzzo.

Per l'occasione sono arrivati in paese numerosi Alpini, di ogni età, insieme a famiglie, cittadini e rappresentanti dei gruppi della Valle Po e del territorio, dando vita a una manifestazione partecipata e ricca di momenti solenni.

Un anniversario che ha permesso di ripercorrere un secolo di storia, memoria, solidarietà e volontariato, ma anche di guardare al futuro attraverso la presenza di tanti giovani accanto alle Penne Nere più anziane.

Le celebrazioni erano iniziate venerdì 28 agosto con l'apertura ufficiale del centenario, l'inaugurazione dei lavori di restauro della Casa dell'Alpino e l'apertura della mostra fotografica "Ricordi di leva e altre storie". Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano e il presidente dell'Ana Saluzzo, Sezione Monviso, Enzo Desco, il capogruppo di Paesana Livio Crespo insieme agli Alpini e ai rappresentanti dei gruppi dei paesi della Valle Po.

Il programma è proseguito sabato con la cerimonia al Cippo ai Caduti della Valle Po, al Trincerone di Pian Munè, dove è stato benedetto il Gagliardetto del Centenario. Nel pomeriggio, nella Sala Polivalente, la mostra fotografica è stata al centro dell'incontro "Chi sono gli Alpini?", mentre in serata la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria ha ospitato il Concerto del Centenario, con le corali Monte Cervino della Sezione Ana della Valle d'Aosta e il Coro del Piase del Gruppo di Campiglione Fenile della Sezione di Pinerolo. Durante l'intervallo sono stati inoltre consegnati riconoscimenti ad alcuni soci Alpini meritevoli.

Il momento più partecipato è stato quello di domenica, con il Raduno del Centenario. Fin dalle prime ore del mattino piazza Piave si è riempita di Penne Nere, con Alpini arrivati da diversi gruppi e sezioni. La sfilata ha attraversato le vie del paese, accompagnata dalla Filarmonica Morettese, diretta dal maestro Mauro Galliano, e dalla Banda Musicale di Paesana, diretta dal maestro Aurelio Seimandi.

Particolarmente significativo il passaggio all'Area Monumentale Battaglione Alpini Saluzzo, dove si sono svolti l'alzabandiera e l'Onore ai Caduti. Il corteo ha quindi raggiunto piazza Statuto per le allocuzioni, prima della messa nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria, celebrata da don Celestino Ribero e animata dal coro "Le Voci del Monviso" e dalla Cantoria Parrocchiale. La giornata si è conclusa con il Pranzo del Centenario sotto l'ala di via Chiaffredo Bergia e nel tardo pomeriggio con l'ammainabandiera e la chiusura ufficiale delle celebrazioni.

Un fine settimana che ha mostrato ancora una volta quanto il Gruppo Alpini rappresenti una presenza radicata nella comunità. Nato nel primo dopoguerra per mantenere vivi i valori della fratellanza e ricordare i caduti della Grande Guerra, il Gruppo di Paesana è diventato negli anni un punto di riferimento per il territorio, impegnandosi nel volontariato, nella manutenzione e cura del territorio e negli interventi di Protezione Civile durante le emergenze.

Oggi, sotto la guida del capogruppo Livio Crespo, le Penne Nere guardano al futuro portando con sé un secolo di storia. Il centenario, celebrato dalla partecipazione di Alpini di generazioni diverse, ha rappresentato così non soltanto un traguardo, ma anche un passaggio di testimone, con la volontà di mantenere vivi i valori alpini e trasmetterli alle nuove generazioni.

Un percorso iniziato simbolicamente già a inizio agosto, quando una delegazione del Gruppo, guidata da Crespo, aveva raggiunto la vetta del Monviso, a 3.841 metri, portando il gagliardetto alpino sul "Re di Pietra".