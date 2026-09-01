CICLISMO / Nicole Bracco vola al secondo posto e tiene la maglia rosa del Trofeo Rosa

Gara veloce e combattuta per le Allieve (under 16), con Nicole Bracco SC Cesano Maderno che, ben pilotata dalle compagne, si inserisce nuovamente nelle posizioni di vertice e conquista il secondo posto regolando di grande misura lo sprint finale di gruppo.
Una gara della lunghezza di 61 chilometri e percorsa a grande ritmo: 37,257 km/h di velocità media. Su un percorso prevalentemente piatto con 14 giri da ripetersi nel comune Emiliano non si sono fatti attendere numerosi colpi di scena.
Il principale frangente dettato da un tentativo di fuga composto dal trio Sanchez (A.R.MONEX Pro Cycling Team) Castelli (Vangi Ladies Cycling Team) e Lombardi (Busto Garolfo) negli ultimi 15 km di gara, chiuso egregiamente dalla compagine di atlete del team SC Cesano Maderno.
Immediatamente a valle, il tentativo di un'altra atleta messicana Garcia Rodriguez Emi Katara (A.R.MONEX Pro Cycling Team) la quale in soli 10 chilometri riesce a raggiungere il vantaggio di un minuto, ridotto poi a 45 secondi nell'ultimo frangente di gara.
Gruppo che arriva a velocità altissima. Gli ultimi 200 metri di sprint poderoso della quattordicenne saviglianese non lasciano scampo alle avversarie che giungono sul traguardo con ampio distacco.
Nicole Bracco consolida ulteriormente la posizione di leader di classifica del Giro Interregionale del Trofeo Rosa mantenendo sulle sue spalle la maglia rosa, simbolo del primato di classifica. Da sottolineare l'eccellente nona piazza conquistata allo sprint dalla compagna di team Vittoria Vitillo.
Sempre a Formigine arriva una nuova grande soddisfazione per l'SC Cesano Maderno: Aurora Cerame si impone nella volata di gruppo tra le donne Esordienti (under 14), regalando una nuova vittoria e consolidando anche lei la leadership di classifica del Trofeo Rosa. Una gara che ha visto brillare anche le compagne: Michelle Spinoni, tra le Esordienti secondo anno, conquista l'ottavo posto, mentre tra le Esordienti primo anno Margherita Mariani sale sul terzo gradino del podio.
Per le ragazze Esordienti e Allieve appuntamento a domenica 6 settembre a Castelfranco Emilia per la 24^ frazione del Trofeo Rosa.