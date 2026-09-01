Ristrutturare casa: come scegliere la scala interna, tra spazio e stile

Ristrutturare casa in provincia: come scegliere la scala interna giusta

La ristrutturazione di un'abitazione, in una città come Cuneo o nei tanti centri della Granda dove abbondano case indipendenti e rustici su più livelli, prima o poi passa da una domanda ricorrente: cosa fare della scala. È uno degli interventi che più incidono sul risultato finale, perché la scala non è solo un collegamento tra i piani, ma un elemento che ridisegna la percezione di tutta la casa.

Partire dallo spazio disponibile

Il primo criterio è sempre lo spazio. In una villetta ampia si può pensare a una scala a giorno o lineare, che diventa protagonista della zona living. In un appartamento o in una mansarda, invece, la priorità è recuperare centimetri: qui entrano in gioco le soluzioni salvaspazio come la scala a chiocciola o le versioni elicoidali, capaci di risolvere il dislivello occupando una superficie ridotta.

Un errore frequente è ragionare solo sull'ingombro a terra, dimenticando la comodità di utilizzo. Pendenza, altezza e profondità dei gradini vanno calcolate con attenzione: una scala scomoda, per quanto bella, diventa presto un problema quotidiano, soprattutto in presenza di anziani o bambini.

Materiali: estetica e durata

La scelta del materiale definisce lo stile ma anche la manutenzione futura.

● Legno: caldo e versatile, si adatta a contesti classici e moderni, con essenze che vanno dal rovere al noce.

● Acciaio: robusto e contemporaneo, ideale per le scale a sbalzo e i progetti dal design minimal.

● Vetro: usato per parapetti e gradini, alleggerisce la struttura e amplifica la luce naturale.

● Corten e acciaio brunito: perfetti per chi cerca un carattere materico più deciso, anche nelle scale esterne.

Spesso la soluzione migliore è la combinazione: una struttura in acciaio con gradini in legno, o un parapetto in vetro con corrimano metallico. È qui che la personalizzazione fa la differenza.

Perché la soluzione su misura conviene

Nelle case da ristrutturare, quasi mai lo spazio è "standard": muri non perfettamente allineati, altezze particolari, vincoli strutturali. Una scala preconfezionata difficilmente si adatta a queste condizioni senza compromessi. La produzione su misura, al contrario, parte proprio dal rilievo delle misure reali e progetta la scala intorno all'ambiente.

Un riferimento in questo ambito è rappresentato dalle scale su misura Diemme Group, azienda che dal 1981 progetta e realizza scale interne ed esterne personalizzate, con produzione interna e carpenteria in acciaio certificata secondo gli standard EN 1090 e ISO 3834. Il percorso, in questi casi, è completo: consulenza iniziale, progettazione, rilievo delle misure, produzione, installazione e assistenza post-vendita. Un metodo che riduce gli imprevisti in cantiere, un aspetto tutt'altro che secondario in una ristrutturazione.

La sicurezza prima di tutto

Qualunque sia lo stile scelto, una scala interna deve rispettare le norme di sicurezza: altezza del parapetto in genere di almeno 100 cm e aperture tra i montanti non attraversabili da una sfera di 10 cm, per proteggere i più piccoli. Sono requisiti che un progetto ben fatto integra fin dall'inizio, senza rinunciare all'estetica.

Un investimento che dura

Cambiare o installare una scala non è una spesa da affrontare ogni pochi anni: è un intervento pensato per durare decenni. Per questo conviene valutare con calma, confrontarsi con chi progetta e produce direttamente, e chiedere sempre un sopralluogo con preventivo. In una ristrutturazione ben pianificata, la scala giusta non è un costo ma un valore aggiunto per l'intera abitazione, capace di coniugare funzionalità, sicurezza e stile per molti anni a venire.













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