“Una pizza per un sorriso”, la solidarietà torna a tavola alla Pizzeria Express di Cuneo

Mercoledì 16 settembre la Pizzeria Express di corso Nizza 11 a Cuneo torna a ospitare “Una pizza per un sorriso”, la serata benefica che unisce convivialità, gusto e solidarietà e che quest’anno raggiunge la sua 14ª edizione.

Da molti anni la famiglia Coccorullo e lo staff della Pizzeria Express, con la collaborazione di sponsor e fornitori, promuovono un appuntamento diventato ormai una tradizione per la città. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà e di rilevanza sociale, offrendo un aiuto concreto alle realtà del territorio impegnate quotidianamente a sostenere numerose persone.

Anche nelle precedenti edizioni la generosità di partecipanti e aziende ha permesso di finanziare interventi importanti.

Lo scorso anno il ricavato della serata ha contribuito alla decorazione della nuova Pediatria dell’ospedale di Cuneo e al rifacimento della parrocchia di Madonna delle Grazie. Nel 2024, invece, i fondi raccolti sono stati utilizzati per dotare ogni stanza della Residenza Sant’Antonio di sollevatori, contribuendo così a migliorare concretamente l’assistenza agli ospiti.

Per l’edizione 2026, la quota di partecipazione è di 30 euro e comprende antipasto, pizza, dolce e bevande. Ma il valore della serata va ben oltre la proposta gastronomica: l’intero incasso, comprese le spese necessarie alla realizzazione dell’evento, insieme alle donazioni delle aziende locali, sarà devoluto in beneficenza.

Tra le realtà destinatarie dei fondi figurano il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e il Centro Alzheimer di Cuneo, enti impegnati a fornire servizi e assistenza a persone e famiglie del territorio.

“Una pizza per un sorriso” si conferma così un appuntamento in cui il piacere di stare insieme diventa un gesto concreto di solidarietà. Una serata semplice, nata in pizzeria, ma capace negli anni di trasformare la partecipazione della comunità in aiuti destinati a chi ne ha bisogno.

(Sandro Coccorullo)

Le aziende interessate a contribuire con una donazione e tutte le persone che desiderano partecipare possono ricevere informazioni e prenotare direttamente presso la Pizzeria Express oppure telefonando al numero 0171 692563.