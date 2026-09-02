A Cherasco il finissage della mostra “Realismo Arcano” di Mirko Andreoli

Per la conclusione della mostra “Realismo Arcano” dell’artista cheraschese Mirko Andreoli, allestita nelle suggestive sale storiche di Palazzo Salmatoris, ci sarà uno speciale appuntamento all'insegna del dialogo tra arti figurative, mito e folklore piemontese.

Il finissage ufficiale è in programma per sabato 12 settembre alle ore 17.00 e l'evento offrirà l'occasione per incontrare l'artista e immergersi nelle sue opere, caratterizzate da una dimensione simbolica e grafica dove natura, mistero e atmosfere arcane si fondono armoniosamente. Nelle settimane di apertura l’esposizione ha registrato centinaia di visitatori, per la Città di Cherasco ospitare a Palazzo Salmatoris un’esposizione di un proprio concittadino rappresenta motivo di profondo orgoglio: il percorso di Andreoli, affermatosi con autorevolezza nel panorama artistico e illustrativo contemporaneo, trova nella cornice del palazzo la sua ideale consacrazione, a testimonianza del legame vivo tra il territorio e le sue eccellenze creative.

A impreziosire il pomeriggio, sabato alle 17, sarà la presentazione al pubblico del volume “Nel mondo delle maschere, racconti ritrovati”, a cura di Marina Panero, Ivo Chiolerio e Wilma Basolo, edito dalla casa editrice Atene del Canavese. L’opera è un’affascinante antologia corale che riscopre e restituisce la memoria di un mondo ormai lontano: tra le sue pagine si muovono le leggendarie masche, spiriti silvestri, folletti e curiosi aneddoti d'altri tempi, grazie al contributo di numerosi autori di differente provenienza ed estrazione, accomunati dalla passione per la tradizione e il racconto popolare.

Si ricorda inoltre che, dopo l'appuntamento di sabato, la mostra “Realismo Arcano” resterà ancora aperta al pubblico per l'intera giornata di domenica 13 settembre, in occasione dell’appuntamento del Mercatino dell’Antiquariato di settembre, offrendo un'ultima giornata di visita a cittadini e turisti prima della chiusura definitiva: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, ingresso libero e gratuito.