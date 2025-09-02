Savigliano, gravi danni al centro La Sirenetta Padel Academy: sette vetrate distrutte, presentata denuncia ai Carabinieri

Sette vetrate infrante, danni ingenti e stop alle attività sportive. È questo l'amaro bilancio cui si trova a far fronte il centro "La Sirenetta Padel Academy" dove, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, sono state distrutte alcune delle vetrate dei campi da gioco.

"Un atto che ci lascia basiti e con l'amaro in bocca - spiega il presidente, Alessandro Lovera -. Non ci saremmo mai aspettati una istuazione come questa. Al momento abbiamo messo in sicurezza l'area, nell’attesa di poter rimuovere i vetri infranti e sostituire le vetrate, che sono molto onerose data la loro speciale conformazione. Stiamo cercando di fare il possibile per trovare una soluzione, almeno temporanea, per poter riprendere in parte le attività nelle prossime settimane".

La società società sportiva dilettantistica ha sporto denuncia ai Carabinieri di Savigliano per segnalare il grave episodio di danneggiamento e cercare di individuare i responsabili del gesto.

"I danni - proseguono dalla Padel Academy - sono molto ingenti a causa non solo della necessità della sostituzione dei vetri, ma anche per l’improvvisa interruzione delle attività sportive: l’episodio costituisce un vero e proprio sfregio al mondo dello sport dilettantistico, le cui basi sono costituite dal fraterno confronto tra pari e dalla serena competizione tra amici.

Speriamo naturalmente che le indagini possano fare chiarezza sull’episodio, al fine di ridurre quel senso di insicurezza che purtroppo si sta diffondendo e che costituisce il primo segnale dello sfaldamento delle nostre comunità".