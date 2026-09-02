Salute e alimentazione nei primi 1.000 giorni: l'Asl Cn2 promuove incontri gratuiti a Bra e ad Alba

L'Asl Cn2 ha promosso un ciclo di incontri informativi gratuiti rivolti a futuri e neo genitori, focalizzati sui temi della corretta alimentazione in gravidanza e dell'alimentazione complementare del bambino.

L'iniziativa punta a promuovere stili di vita sani fin dai primi 1.000 giorni di vita, considerati un pilastro fondamentale per la salute della madre e del neonato.

Gli appuntamenti saranno condotti dai dietisti e dai medici del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Cn2, in stretta collaborazione con le strutture di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia dell'Asl Cn2.

Durante le sessioni verranno fornite indicazioni pratiche per seguire una dieta equilibrata e sicura in gravidanza, affrontare i fabbisogni nutrizionali, prevenire i rischi alimentari e gestire i disturbi più comuni.

Gli incontri si terranno in modalità mista, sia in presenza sia online attraverso piattaforma digitale.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre, dalle 17.00 alle 18.30, presso la Casa della comunità di Bra, nell'ex ospedale Santo Spirito.

Il secondo incontro si svolgerà mercoledì 21 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, presso la Casa della comunità di Alba, situata nell'ex ospedale San Lazzaro.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul portale dell'azienda sanitaria. Chi sceglierà la fruizione a distanza riceverà il link di collegamento prima dell'evento.

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica sian@aslcn2.it.