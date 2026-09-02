Presentato l'anno accademico 2026/2027 dell'Unitre di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano

Sono previste oltre 120 conferenze di cultura generale e 26 laboratori di attività manuale, oltre a svariati corsi di attività psico-fisica e di lingua straniera. Sta per prendere il via l'anno accademico 2026/2027 dell'Università delle Tre età di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano: lunedì 31 agosto, in una Crosà Neira gremita, è stato presentato ufficialmente il ricco e variegato calendario dei corsi.

Anche quest'anno l'Università delle Tre età è aperta a tutti, senza limiti d'età, e non è necessario possedere alcun titolo di studio.

Per quanto riguarda Savigliano, le iscrizioni si apriranno lunedì 7 settembre alle ore 9 presso l'Ufficio Cultura del Comune (secondo piano di palazzo Taffini, via Sant'Andrea 53). La prima settimana l'orario sarà: da lunedì a giovedì 9-12 e 14-17; venerdì 9-12. Dal 14 al 30 settembre: lunedì 9-12 e 14-17; dal martedì al giovedì: 9-12. Da ottobre: il mercoledì, dalle 9 alle 12.

A Marene sarà possibile iscriversi il 10 settembre dalle ore 17 alle ore 20 presso il centro sportivo Don Avataneo e il 12 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso il Comune.

A Monasterolo si terrà il 3 settembre, alle ore 18.30, un open day di presentazione dei corsi; le adesioni saranno raccolte presso l'Ufficio anagrafe a partire da lunedì 7 settembre, ore 9.

L'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico 2026/2027 si terrà venerdì 2 ottobre, alle 16, presso il Centro culturale saviglianese di piazza Nizza: ad aprire le danze sarà una conferenza dal titolo "Gli Inetti di Svevo", a cura della responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano.

Per la modalità di iscrizione on-line, è sufficiente accedere al portale unitre.info ed accreditarsi con i propri dati personali (è necessario essere titolari di un indirizzo e-mail).

Si potrà accedere anche attraverso Spid o Carta d'identità elettronica, ed è attiva la modalità di pagamento attraverso PagoPa.

La quota di iscrizione è di 40 euro: dà diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi di cultura generale (sono previste alcune iscrizioni agevolate). È previsto uno sconto del 10% sulla tessera di iscrizione ai possessori della Cultura Card.

Da quest'anno, per i laboratori di attività psico-fisica, è obbligatorio il rilascio del certificato medico per l'attività fisica non agonistica (pena l'esclusione dalla frequentazione del corso).

Non soltanto lezioni: in autunno sono previste anche quattro visite itineranti: la prima è in programma il 6 ottobre, con apertura iscrizioni dal 15 settembre presso Maratona viaggi.

"Anche quest'anno l'Unitre dimostra come la curiosità e la voglia di imparare non richiedano documenti anagrafici – afferma l'Assessore alla cultura del Comune di Savigliano Roberto Giorsino –. Non si tratta "solo" di lezioni e conferenze, tra l'altro tutte di ottimo livello e su tematiche estremamente variegate. L'Università delle Tre età è voglia di stare insieme nel segno della conoscenza. A tutti gli iscritti e a coloro che rendono possibile questa realtà ormai rodata il migliore augurio per un nuovo anno accademico".

"L'Università delle Tre Età regala sempre emozioni positive e di crescita non soltanto professionali ma anche e soprattutto umane – spiega la dott.ssa Laura Mellano, responsabile dei servizi culturali –. Nel tempo è diventata una "grande famiglia" in cui gli aspetti sociali e di condivisione permettono lo sviluppo di amicizie e di importanti contenuti culturali".

Per informazioni: 0172.710235 – 710222. L'elenco dei corsi è consultabile anche online, sul sito internet del Comune di Savigliano.