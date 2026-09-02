Saluzzo, il cantiere di via Santa Chiara prosegue

È in corso il cantiere di riqualificazione su via Santa Chiara, via Pusterla e piazza San Bernardo. Nel corso delle lavorazioni è emersa la necessità di intervenire sul muro di sostegno di via Santa Chiara, nel tratto a valle del Palazzo del Carretto, con un’opera consolidamento finalizzata a garantire la piena stabilità e sicurezza della struttura.

La situazione è stata immediatamente presa in carico dall’Ufficio tecnico del Comune e, già nelle fasi precedenti, erano state adottate le necessarie misure di sicurezza: la strada e i giardini Baden-Powell erano, infatti, già stati chiusi al passaggio, proprio per evitare qualsiasi rischio e consentire di procedere con le verifiche e con le lavorazioni in condizioni di massima sicurezza.

Il consolidamento del muro si inserisce quindi nel quadro dell’intervento in corso e, stando ai preventivi, non comporta costi aggiuntivi per il Comune, anche grazie al significativo ribasso ottenuto in sede di gara. L’importo dei lavori aggiudicati è pari a 336 mila 961 euro, a fronte di un importo base di 388 mila 773,28 euro.

"Quando un cantiere entra nel vivo e consente di vedere ciò che prima era nascosto, può emergere la necessità di intervenire su elementi che richiedono maggiore attenzione – dichiarano il sindaco Franco Demaria e la vicesindaca Francesca Neberti –. In questo caso la priorità è stata, prima di tutto, la sicurezza. Per questo l’area era già stata chiusa e gli uffici del municipio hanno immediatamente avviato tutte le verifiche necessarie per definire l’intervento più adeguato sul muro".

"È importante anche chiarire – proseguono – che il consolidamento non determina un aumento della spesa per le casse comunali. Le risorse sono già disponibili nel quadro economico dell’opera e il ribasso ottenuto in gara ci consente di affrontare questa lavorazione senza nuovi costi a carico della città. È esattamente ciò che ci si aspetta da una buona amministrazione: quando emerge una criticità, la si affronta, si mette in sicurezza l’area e si trovano le soluzioni utilizzando responsabilmente le risorse pubbliche".

Il cantiere prosegue quindi secondo il progetto complessivo di riqualificazione dell’area, che comprende il rifacimento della rete per la raccolta delle acque bianche, la nuova illuminazione pubblica e il ripristino della pavimentazione in acciottolato.

L’obiettivo resta quello di restituire alla città uno spazio più sicuro, funzionale e qualificato, intervenendo anche sulle criticità che si rendono evidenti nel corso dei lavori.