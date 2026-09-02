A Casa Famiglia l’inaugurazione della mostra “Cuneo nel Cuore”

Sabato 12 settembre alle ore 10.30, presso la Residenza per Anziani “Casa Famiglia”, si terrà l’inaugurazione della mostra permanente che raccoglie le immagini scelte per rappresentare la nostra città nei locali del Bar interno alla struttura.

Con l’occasione verranno premiati i vincitori del concorso “Cuneo nel Cuore” e verranno proiettate tutte le immagini che sono pervenute alla giuria formata da residenti, personale e fotografi esperti che ha selezionato le otto immagini vincitrici.

I criteri della giuria sono stati quelli di scegliere i vari luoghi di Cuneo rappresentati dagli scatti dei partecipanti ponendo attenzione a non ripetere gli stessi soggetti, valutando di alternare le stagioni e le varie ore del giorno. Ha poi giocato un ruolo importante l’aspetto emotivo legato a ricordi o preferenze personali e, non ultimo, il parere tecnico dei membri esterni che hanno valutato, tra il resto, la resa delle immagini una volta stampate in grandi dimensioni sui pannelli fonoassorbenti.

Il momento del confronto è stato molto bello ed arricchente per tutti, i residenti hanno partecipato con entusiasmo creando un clima di sano e costruttivo dialogo con i fotografi professionisti che hanno contribuito, con le loro spiegazioni, a rendere ancora più comprensibile ed affascinante il mondo della fotografia e l’occhio di chi la pratica con passione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo a rendere possibile tutto questo, in particolare a Cristina Cappellino ed a Marco Sasia, fotografi di lunga esperienza, che si sono resi disponibili come giudici esterni.

L’invito all’evento è aperto a tutti coloro che amano la fotografia e la nostra città.

Sarà comunque possibile visitare la mostra tutti i giorni durante gli orari di apertura del bar (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00)









