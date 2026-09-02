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Cronaca | 02 settembre 2026, 12:36

Trinità, ciclista di 74 anni travolto da un'auto sulla Statale 28: è grave al Santa Croce

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo dai sanitari del 118

Trinità, ciclista di 74 anni travolto da un'auto sulla Statale 28: è grave al Santa Croce

Grave incidente a Trinità, teatro di un sinistro avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 settembre, nel tratto della Strada Statale 28 in uscita dal paese in direzione Mondovì.

A farne le spese un ciclista di 74 anni, travolto da un'automobile.

Immediati i soccorsi, con l'intervento sul posto di due équipe del 118 che, prestate le prime cure, stanno provvedendo al trasporto dell'uomo all'ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo con un codice di gravità rosso.

Sul posto i tecnici Anas e i Carabinieri di Trinità, impegnati nella realizzazione di rilievi volti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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