Trinità, ciclista di 74 anni travolto da un'auto sulla Statale 28: è grave al Santa Croce

Grave incidente a Trinità, teatro di un sinistro avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 settembre, nel tratto della Strada Statale 28 in uscita dal paese in direzione Mondovì.
A farne le spese un ciclista di 74 anni, travolto da un'automobile.
Immediati i soccorsi, con l'intervento sul posto di due équipe del 118 che, prestate le prime cure, stanno provvedendo al trasporto dell'uomo all'ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo con un codice di gravità rosso.
Sul posto i tecnici Anas e i Carabinieri di Trinità, impegnati nella realizzazione di rilievi volti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.