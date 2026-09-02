Ryanair e Google insieme per migliorare i servizi. Obiettivo ridurre ritardi e cancellazioni

L’Intelligenza Artificiale prende sempre più piede anche nel mondo dell’aviazione civile. Nelle ultime ore Ryanair ha stretto una partnership di 5 anni con Google Cloud per l’utilizzo di servizi AI nelle proprie operazioni.

I nuovi software verranno utilizzati nella gestione degli equipaggi, nelle decisioni operative e nella manutenzione della flotta. Obiettivo finale quello di migliorare la qualità complessiva dei servizi riducendo problematiche come ritardi aerei e cancellazioni dei voli.

Cosa prevede l’accordo tra Ryanair e Google Cloud

In base all’accordo la compagnia aerea metterà a disposizione di 35.000 dipendenti i servizi Google Workspace e Google Cloud. Più nel dettaglio l’operatore irlandese userà Gemini Enterprise per sviluppare agenti AI personalizzati capaci di prendere decisioni in autonomia, di migliorare la programmazione degli equipaggi e di gestire più rapidamente gli imprevisti.

Per pianificare le operazioni delle flotte e gli interventi di manutenzione verranno impiegati AlphaEvolve e WeatherNext, due dei modelli più avanzati sviluppati da Google DeepMind.

Due gli obiettivi alla base dell’accordo: ridurre il numero e l’impatto dei disservizi e porre le basi per un piano di crescita che dovrebbe portare alla cifra record di 300 milioni di passeggeri trasportati ogni anno entro il 2034.

Un’estate di ritardi

L’annuncio del lavoro di Ryanair per migliorare i suoi servizi è quanto mai provvidenziale. L’estate del 2026 si sta infatti rivelando estremamente complessa a livello di puntualità aerea.

I dati di alcune società specializzate nell’analisi dell’efficienza dell’aviazione civile europea parlano di circa un volo su tre che arriva in ritardo sugli orari previsti. Nel periodo compreso tra giugno e luglio il tasso di puntualità è stato del 73%. Lo scorso anno era stato di 2,3 punti percentuali più basso ma siamo ancora lontani dall’eccellenza.

Tra le compagnie che si sono distinte in negativo, purtroppo, c’è proprio Ryanair. L’operatore irlandese “domina” la classifica per numero di segnalazioni di ritardi, cancellazioni e problematiche nell’assistenza in aeroporto.

Rimborsi e risarcimenti Ryanair

Nonostante gli sforzi fatti, compagnie come Ryanair che effettuano ogni giorno migliaia di voli, devono spesso fare i conti con ritardi e cancellazioni.

La buona notizia per i passeggeri è che è in vigore il Regolamento CE 261, la normativa europea che stabilisce i diritti di chi vola. Come ben spiegato sulle pagine di AirHelp, società che si occupa da anni di assistenza legale alle vittime dei disservizi aerei, la legge garantisce un risarcimento fino a 600 euro per i voli con ritardi superiori alle 3 ore.

Questo a patto che il problema non sia stato causato da circostanze eccezionali su cui la compagnia non ha potere di intervento.

Risarcimento o rimborso per la cancellazione del volo Ryanair

Se il volo, invece, viene cancellato la legge garantisce un rimborso Ryanair sotto forma di restituzione del prezzo pagato per il biglietto o come riprotezione su un trasporto alternativo con orari simili.

Inoltre se l’avviso di cancellazione arriva con un preavviso inferiore ai 14 giorni sulla data di partenza, il passeggero può anche richiedere i risarcimenti previsti per i ritardi.

Voli Ryanair cancellati o in ritardo. Gli altri diritti

Risarcimento per il ritardo e rimborso per la cancellazione non sono le uniche tutele per i passeggeri.

In caso di ritardo pari o superiore alle 2 ore scatta il diritto all’assistenza in aeroporto (pasti, bevande, 2 chiamate telefoniche gratuite e se necessario, una stanza in hotel e il trasferimento da e per l’aeroporto) per i voli più corti di 1.500 km.

Diritto all’assistenza che è previsto anche nei voli intracomunitari di lunghezza compresa tra 1.500 e 3.500 km allo scattare delle 3 ore di ritardo e per quelli più lunghi di 3.500 km quando le ore diventano 4.

I dati economici di Ryanair

L’annuncio dell’accordo tra Google e Ryaniar rappresenta anche la volontà della compagnia di uscire velocemente da un momento difficile dal punto di vista economico.

L’operatore irlandese ha registrato un calo del 34% rispetto al 2025 degli utili nel trimestre aprile – giugno. Due i motivi: il rincaro dei prezzi dei carburanti conseguenza della Guerra in Iran e la necessità di abbassare le tariffe per rinvigorire la domanda. Un trend che sta continuando anche in estate e che cozza con l’aumento del numero di passeggeri.

Nel trimestre sotto analisi hanno volato con Ryanair circa 61,3 milioni di passeggeri. Il 6% in più dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi, però, sono saliti solo dell’1% mentre le spese sono aumentate dell’11%.

Si questi numeri ha avuto un impatto decisivo il calo dei prezzi di biglietti e servizi. La tariffa media è scesa a 47,5 euro, 3,3 euro in meno del 2025 e il fatturato della vendita dei servizi extra è passato da 24,1 a 24 euro a passeggero.

FAQ

· Cosa prevede il nuovo accordo tra Ryanair e Google Cloud?

La compagnia inglese e Google Cloud hanno stretto un accordo di 5 anni per permettere a 35.000 dipendenti l’utilizzo di servizi basati sull’IA. Obiettivo quello di migliorare l’efficienza operativa ed espandere il bacino passeggeri;

· Quanto sono puntuali i voli Ryanair in estate?

A causa delle problematiche contingenti dell’aviazione civile e dell’aumento del numero di passeggeri, Ryanair sta avendo notevoli problemi a livello di puntualità e completamento dei voli;

· Quali rimborsi e risarcimenti Ryaniar sono previsti dalle legge?

I ritardi superiori alle 3 ore (non causati da circostanze eccezionali) danno diritto a risarcimenti che possono raggiungere i 600 euro in base alla lunghezza del volo. In caso di cancellazione è previsto il rimborso del biglietto o, in alternativa, la riprotezione su un altro volo. Quando scattano le 2 ore di ritardi i passeggeri hanno diritto all’assistenza in aeroporto;

· Quali sono i dati economici di Ryaniar?

Ryanair ha chiuso il trimestre aprile-giugno 2026 con un calo del 34% degli utili rispetto al 2025. Le cause principali sono l’aumento dei prezzi dei carburanti e la decisione di abbassare i prezzi dei biglietti per far ripartire la domanda.













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