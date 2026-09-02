Mondo ancora protagonista dell’atletica mondiale: a settembre le piste albesi da Bruxelles a Budapest

Mondo, produttore albese già da tempo protagonista dell’atletica, si riconferma un nome di spicco nella creazione di queste piste.

La finale della Wanda Diamond League 2026 si svolgerà nel King Baudouin Stadium di Bruxelles il 4 e il 5 settembre. Durante queste due serate gli atleti si sfideranno per conquistare i Diamond Trophy e i circuiti Mondo li hanno accompagnati fino ai massimi livelli.

Sarà, inoltre, Official Global Supplier della prima edizione del World Athletics Ultimate Championship, che si svolgerà a Budapest dall’11 al 13 settembre.

Queste gare avverranno su Mondotrack, la pista nel National Athletics Centre già utilizzata nei Campionati del Mondo 2023, su cui sono stati registrati una moltitudine di record mondiali e personali.

Questo circuito è anche amico dell’ambiente: è stato realizzato con una mescola di gusci di molluschi italiani come cozze e vongole, da cui l’insolito colore viola.

Non è finita qui. Mondo sostiene come sponsor di World Athletics anche i World Athletics Road Running Championships 2026. L’evento è uno dei principali riguardo alla corsa su strada e si svolgerà a Copenaghen il 19 e il 20 settembre. Questa collaborazione abbraccia l’atletica in tutte le sue espressioni e parte dalla volontà di contribuire sempre alla crescita dello sport rimanendo al fianco di atleti, organizzatori e competizioni.