Banca Territori del Monviso dona 5 mila diari a studenti e studentesse del territorio

Il nuovo anno scolastico inizierà con un regalo speciale per migliaia di studenti e studentesse del territorio. Banca Territori del Monviso ha infatti realizzato e donato 5.000 diari scolastici destinati ad alunni e alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado di numerosi Istituti.

L’iniziativa coinvolge i Comprensivi 1, 2 e 3 di Carmagnola, l’Istituto Comprensivo di Moretta (con le sedi di Moretta e Scarnafigi per la scuola secondaria e i plessi di Moretta, Cardè, Casalgrasso, Monasterolo di Savigliano e Faule-Polonghera per la scuola primaria), l’Istituto Comprensivo 2 di Nichelino, l’Istituto Comprensivo Augusta Bagiennorum (con i plessi di Sant’Albano Stura e Trinità), l’Istituto Comprensivo di Poirino e l’Istituto Amaretti di Poirino.

Il diario non è solo uno strumento per annotare compiti e appuntamenti, ma vuole accompagnare studenti e studentesse durante tutto l’anno con un messaggio semplice e attuale. Ogni mese è dedicato a un vocabolo diverso che racchiude in sé i valori a cui la nostra banca ispira il proprio agire quotidiano: stare insieme, spirito di squadra, integrazione, impegno, appartenenza, determinazione, relazione, passione, solidarietà, inclusività e cooperazione. Dodici parole che invitano a riflettere su temi importanti, che fungono da piccoli spunti per aiutare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a guardare il mondo con curiosità, consapevolezza e attenzione verso gli altri.

Con questo progetto BTM conferma la volontà di essere presente non solo come realtà bancaria, ma come parte attiva della comunità, sostenendo iniziative che mettono al centro le persone e la crescita del territorio.