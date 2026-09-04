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Curiosità | 04 settembre 2026, 15:25

Racconigi partecipa al contest "Il Borgo dei Borghi" su Rai 3, in questi giorni le riprese per le strade della città

Il concorso tra paesi andrà in onda dal 18 ottobre all'interno di "Kilimangiaro". In primavera il voto online decreterà il vincitore

Racconigi partecipa al contest &quot;Il Borgo dei Borghi&quot; su Rai 3, in questi giorni le riprese per le strade della città

Sarà il Comune di Racconigi a rappresentare il Piemonte nella nuova edizione della competizione televisiva "Il Borgo dei Borghi", in onda all'interno del programma "Kilimangiaro" di Rai 3 e condotta da Camila Raznovich: sono in corso in questi giorni le riprese del programma per le vie della città, che porteranno sul piccolo schermo alcuni degli angoli più suggestivi e le eccellenze del territorio.

Il format mette in gara alcuni dei borghi più belli d'Italia, fino alla domenica di Pasqua, quando sarà eletto il Borgo vincitore della 14esima edizione del programma.

I servizi, che hanno l'obiettivo di valorizzare il territorio, con la sua storia, le sue tradizioni e le bellezze paesaggistiche, saranno trasmessi a partire dal 18 ottobre ogni domenica pomeriggio su Rai 3.

La competizione entrerà poi, in primavera, nella fase del voto online, per il quale è necessario essere iscritti a RaiPlay: "Si invitano tutti gli interessati a registrarsi fin da subito, perché visto l'intenso flusso di voti sarà impossibile iscriversi durante le settimane di votazione", fanno sapere dalla trasmissione.

"Essere scelti per rappresentare il Piemonte a "Il Borgo dei Borghi" è una bella occasione per far conoscere Racconigi e le sue tante bellezze su tutto il territorio nazionale. Dal Castello al centro storico, dal Centro Cicogne e Anatidi ai paesaggi, dalle cascine al Sentiero sul Maira, fino alle nostre specialità gastronomiche: sono davvero tante le peculiarità che rendono il nostro territorio unico - commentano dall'Amministrazione - Ma Racconigi è soprattutto una comunità viva, fatta di persone, associazioni e realtà locali che ogni giorno contribuiscono a rendere la città ancora più bella e a mantenere vive le nostre tradizioni. È anche attraverso il loro impegno che possiamo presentarci all'Italia con orgoglio e raccontare non solo ciò che abbiamo, ma ciò che siamo".

c.s.

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