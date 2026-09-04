Racconigi partecipa al contest "Il Borgo dei Borghi" su Rai 3, in questi giorni le riprese per le strade della città

Sarà il Comune di Racconigi a rappresentare il Piemonte nella nuova edizione della competizione televisiva "Il Borgo dei Borghi", in onda all'interno del programma "Kilimangiaro" di Rai 3 e condotta da Camila Raznovich: sono in corso in questi giorni le riprese del programma per le vie della città, che porteranno sul piccolo schermo alcuni degli angoli più suggestivi e le eccellenze del territorio.

Il format mette in gara alcuni dei borghi più belli d'Italia, fino alla domenica di Pasqua, quando sarà eletto il Borgo vincitore della 14esima edizione del programma.

I servizi, che hanno l'obiettivo di valorizzare il territorio, con la sua storia, le sue tradizioni e le bellezze paesaggistiche, saranno trasmessi a partire dal 18 ottobre ogni domenica pomeriggio su Rai 3.

La competizione entrerà poi, in primavera, nella fase del voto online, per il quale è necessario essere iscritti a RaiPlay: "Si invitano tutti gli interessati a registrarsi fin da subito, perché visto l'intenso flusso di voti sarà impossibile iscriversi durante le settimane di votazione", fanno sapere dalla trasmissione.

"Essere scelti per rappresentare il Piemonte a "Il Borgo dei Borghi" è una bella occasione per far conoscere Racconigi e le sue tante bellezze su tutto il territorio nazionale. Dal Castello al centro storico, dal Centro Cicogne e Anatidi ai paesaggi, dalle cascine al Sentiero sul Maira, fino alle nostre specialità gastronomiche: sono davvero tante le peculiarità che rendono il nostro territorio unico - commentano dall'Amministrazione - Ma Racconigi è soprattutto una comunità viva, fatta di persone, associazioni e realtà locali che ogni giorno contribuiscono a rendere la città ancora più bella e a mantenere vive le nostre tradizioni. È anche attraverso il loro impegno che possiamo presentarci all'Italia con orgoglio e raccontare non solo ciò che abbiamo, ma ciò che siamo".