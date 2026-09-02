Niente Oktoberfest? La risposta la danno gli Emily la Chatte con la canzone “Cuneo Capitale Bavarese”

Quest’anno a Cuneo niente Oktoberfest. E se per molti cuneesi la notizia ha significato rinunciare per un anno a boccali, würstel, musica e improbabili tentativi di parlare tedesco dopo la seconda birra, gli Emily la Chatte hanno deciso di reagire nel modo che conoscono meglio: scrivendoci sopra una canzone.

È nata così “Cuneo Capitale Bavarese”, il nuovo brano della storica band cuneese che trasforma, almeno musicalmente, il capoluogo della Granda in una piccola Monaco ai piedi della Bisalta.

Il rinvio dell’Oktoberfest Cuneo al 2027 ha infatti lasciato un piccolo vuoto nel calendario cittadino: negli ultimi anni la manifestazione era diventata uno degli appuntamenti più riconoscibili e attesi dell’autunno cuneese.

Gli Emily la Chatte, da oltre vent’anni specializzati nel raccontare vizi, virtù e stranezze del territorio attraverso rock, ska e musica irriverente, hanno pensato allora di tenere accesa almeno musicalmente la festa. Il risultato è un brano volutamente esagerato, festaiolo e bavarese, intitolato senza troppi giri di parole “Cuneo Capitale Bavarese”.

E siccome una versione sola sembrava troppo poco per affrontare un intero anno senza Oktoberfest, la band ne ha pubblicata anche una seconda: “Cuneo Capitale Bavarese Disco Remix”, una rilettura ancora più ballabile del pezzo.

L’obiettivo, naturalmente, è serissimo. O forse no. Fare in modo che “Cuneo Capitale Bavarese” possa diventare l’inno non ufficiale dei futuri Oktoberfest cuneesi, magari già dal ritorno della manifestazione nel 2027: un brano da cantare con un boccale alzato, tra un “Prosit!” e l’altro.

D’altronde gli Emily la Chatte non sono nuovi a questo modo di raccontare Cuneo. Sulla loro pagina Instagram pubblicano anche diversi

video ironici dedicati alla città, al territorio e alle sue piccole e grandi stranezze, portando sui social lo stesso spirito irriverente che da sempre caratterizza le loro canzoni. Perché Monaco avrà pure l’Oktoberfest originale. Ma Cuneo, almeno per una canzone, può tranquillamente proclamarsi Capitale Bavarese.



ASCOLTA IL BRANO

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1RkHL9wM01JxnrjCuARGFm

https://music.youtube.com/watch?v=QO_uGFEJNzY

https://music.youtube.com/watch?v=1UUtceaUvuk