Ferrero, maxi ricapitalizzazione da 2 miliardi nella nuova cassaforte del gruppo

Si chiama 3F’s Holding la nuova cassaforte della famiglia Ferrero. Nata dalla trasformazione della lussemburghese Bermic, la società è stata protagonista di un’operazione da oltre 2 miliardi di euro che consolida la struttura patrimoniale del gruppo e ne ribadisce la vocazione internazionale.

La svolta è maturata il 22 agosto scorso a Lussemburgo, con un’assemblea straordinaria dei soci che ha deliberato un aumento di capitale da 1,05 a 1,11 miliardi di euro nominali attraverso l’emissione di 63,2 milioni di nuove azioni. L’operazione, sottoscritta dallo stesso Giovanni Ferrero, ha previsto il conferimento di 15,2 milioni di azioni di Cth Invest, la holding belga creata nel 2016 che ora passa sotto il controllo di 3F.

Cth Invest ha un perimetro che comprende marchi come Ferrara Candy Company, Fine Biscuits Company e Fox’s Burton’s Company UK, attivi tra Americhe, Regno Unito, Europa e Asia con 25 stabilimenti produttivi. Nell’esercizio 2023/2024 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 3 miliardi di euro e un margine lordo di 890 milioni, confermando solidità operativa e capacità di generare cassa.

La nascita di 3F è stata preparata nei mesi scorsi da un’altra assemblea straordinaria, lo scorso 24 febbraio, quando Bermic Sarl ha cambiato pelle trasformandosi in società anonima (Sa), con il nuovo nome e un oggetto sociale ampliato. Alla gestione di partecipazioni si sono aggiunti infatti compiti di consulenza tecnica, fiscale e organizzativa, oltre alla possibilità di emettere strumenti finanziari e coordinare direttamente le controllate in Lussemburgo e all’estero.

Contestualmente sono stati nominati i nuovi vertici: Giovanni Ferrero, Paola Rossi Ferrero e Guido Giannotta compongono il consiglio di amministrazione.