Dalla Liguria alle Marche, doppio impegno per le Penne Nere di Ceva

Doppio impegno per la Sezione ANA di Ceva nel fine settimana: le Penne Nere cebane hanno preso parte a due importanti eventi, fra Liguria e Marche.



I rappresentanti della sezione Ana cebana hanno preso parte alle celebrazioni che si sono svolte a Cairo Montenotte tra venerdì 4 e domenica 6 settembre. La città della Val Bormida si è trasformata nella capitale degli Alpini in occasione del 51° Premio Nazionale "L'Alpino dell'Anno 2025" e del Raduno Sezionale, eventi promossi dall'ANA Sezione di Savona – Gruppo di Cairo Montenotte in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale. Domenica, la Sezione di Ceva ha partecipato alla sfilata portando il proprio vessillo sezionale, rappresentata dal vicepresidente Giorgio Candussio e dai consiglieri Oreste Bianchino e Giorgio Bove. A confermare la profonda vicinanza del territorio cuneese agli alpini savonesi erano presenti anche i gagliardetti dei Gruppi di Saliceto, Lesegno, Castelnuovo Ceva e Garessio.

La tre giorni cairese è stata scandita da un ricco programma: dall'alzabandiera ufficiale in Piazza della Vittoria alla sfilata per le vie cittadine accompagnata dalle note della Fanfara della Brigata Alpina "Taurinense", della Fanfara Sezionale Monte Beigua e della Banda Puccini, fino alla deposizione della corona in Piazza degli Alpini per rendere onore ai Caduti. Dopo le funzioni religiose nella Parrocchia di San Lorenzo, il raduno ha raggiunto il suo momento culminante presso l'Anfiteatro del Palazzo di Città con i discorsi ufficiali del sindaco Paolo Lambertini, del presidente dell'ANA di Savona Emilio Patrone, del capogruppo locale Ampelio Zamberlan e delle autorità civili e militari, chiudendosi con la consegna dei prestigiosi riconoscimenti.



Il secondo appuntamento ha visto i vertici della Sezione cebana trasferirsi nel Centro Italia. Il presidente Fabrizio Carena, insieme alla segretaria Michela Cabona, si è infatti recato ad Arquata del Tronto, nelle Marche, per le cerimonie commemorative a 10 anni dal terremoto.

Insieme a loro era presente una rappresentanza del Gruppo di Saliceto guidata dal capogruppo Sergio Pregliasco con alcuni alpini, che all'epoca del sisma si erano mobilitati in prima persona portando aiuti e contributi. Gli alpini della Sezione di Ceva hanno preso parte al raduno partecipando all'alzabandiera, alla resa degli onori ai Caduti e alle cerimonie alpine, rinnovando così un profondo legame di vicinanza e gratitudine con la comunità marchigiana.