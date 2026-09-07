Casa, crescono i mutui per l'acquisto: in Piemonte importo medio di circa 118 mila euro

Le famiglie piemontesi hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 868,9 milioni di euro, che collocano la regione al sesto posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 6,81%: rispetto allo stesso trimestre del 2025 in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +6,2%, per un controvalore di +50,4 milioni di euro. E' quanto emerge dall'andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel primo trimestre 2026, secondo i dati forniti da Kìron Partner SpA.

L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Giugno del 2026. Analizzando l’andamento dei volumi sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi da Aprile 2025 a Marzo 2026, la regione Piemonte mostra una variazione positiva pari a +15,7%, per un controvalore di +499,2 mln di euro. Nel 2025 sono stati erogati 3.682,9 mln di euro, volumi che rappresentano il 6,65% del totale nazionale.

La situazione provincia per provincia

Torino ha erogato volumi per 547,8 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +8,0%. I dodici mesi del 2025 hanno evidenziato volumi per 2.326,4 mln di euro e una variazione pari a +17,0%. La provincia di Alessandria ha erogato invece volumi per 45,6 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre del 2025 pari a +3,2%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 191,8 mln di euro, pari a +16,7%.

Ad Asti sono stati erogati volumi per 28,6 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo del 2025 pari a +16,5%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 109,4 mln di euro (+13,1%). La provincia di Biella ha erogato volumi per 18,6 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -1,4%. L’anno 2025 ha evidenziato volumi per 71,3 mln di euro, corrispondenti a +2,0%. In provincia di Cuneo i volumi erogati sono stati 105,8 mln di euro, con una variazione pari a +3,9%. Nel 2025 sono stati 440,5 mln di euro, (+14,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). In provincia di Novara sono stati erogati volumi per 75,5 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a +2,3%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 337,5 mln di euro e la variazione +14,2%.

La provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha erogato volumi per 26,2 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a -11,7%. L’anno appena trascorso ha segnalato un totale di 116,7 mln di euro, con una variazione di +4,8%. A Vercelli sono stati erogati volumi per 20,8 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre del 2025 è risultata essere pari a +12,8%. Il 2025 ha visto un totale 89,2 mln di euro (+22,2%).

Importo medio di poco inferiore ai 118 mila euro

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, Kìron Partner SpA ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato.

Nel primo trimestre 2026 in Piemonte si è registrato un importo medio di mutuo pari a 117.985 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre del 2025, quando il ticket medio ammontava a 117.257 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa l’8% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.

Il mercato creditizio, oggi, si presenta sano e resiliente, poiché trainato dalle operazioni finalizzate all’acquisto immobiliare, che crescono del +6,6% rispetto al periodo precedente ribadendo la forza del comparto al di là dell’andamento del tasso dei mutui. Il rialzo dei tassi ha comportato la riduzione della domanda di mutui e/o la diminuzione degli importi richiesti, perché aumentando la rata del mutuo, a parità di reddito, si ha una minore capacità di rimborso da parte del soggetto finanziato.