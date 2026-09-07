Economia, etica e ambiente: torna ConversAzioni a Ostana

Si avvicina ConversAzioni, il festival delle imprese e delle cooperative di comunità promosso dalla cooperativa di comunità Viso A Viso e Confcooperative Habitat Piemonte. Quest’anno l’evento, giunto alla quinta edizione, proporrà tre giornate dal 25 al 27 settembre per riflettere su economia sociale, finanza etica e tutela della biodiversità nella splendida cornice del borgo di Ostana e del Parco del Monviso.

La prima giornata, venerdì 25 settembre, si aprirà alle 12.00 con Giacomo Lombardo, Sindaco di Ostana, Tino Cornaglia, Presidente di Confcooperative Piemonte, e Alberto Anselmo, Presidente di Confcooperative Habitat Piemonte. Dopo il pranzo condiviso, un tavolo intorno al tema dell’economia sociale vedrà il dialogo tra Stefano Granata, Presidente di Social Impact Agenda per l’Italia, e Mario Calderini, Portavoce di Torino Social Impact.

Nel pomeriggio, dopo i saluti di Laura Cantarella, Vicepresidente vicaria di Confcooperative Habitat, Mario Sacco, Presidente di Confcooperative Piemonte Sud, e Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, si dialogherà sul ruolo che la finanza può avere nella rigenerazione dei territori insieme a Valerio Pellirossi, Direttore nazionale Confcooperative Habitat, Andrea Abbate, Vice Responsabile dell'Ufficio ESG e Impatto in Banca Etica, e Silvia Rossi, Direttrice Fondo Sviluppo. Un secondo panel vedrà gli interventi di Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Mauro Bernardi, Consigliere di Amministrazione Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Carmine Guanci, Direttore Fondazione Vismara, ed Enrico Pesce, Presidente CERS Oremo Energia Solidale.

La giornata si concluderà con la cena nella Merenderia Alpina gestita dalla cooperativa Viso A Viso e una serata di danze occitane.

Sabato 26 settembre sarà la giornata dedicata all’ecologia, ai linguaggi culturali e al turismo responsabile: al mattino si raggiungeranno le sorgenti del Po nel Parco del Monviso, un palcoscenico naturale unico dove il Piccolo Teatro - il laboratorio permanente di teatro di comunità nato nel 2023 - inscenerà una performance itinerante. A introdurre la giornata sarà Serena Giraudo, Assessora al Comune di Ostana, che lascerà poi la parola a Franco Borgogno, responsabile dei progetti scientifico-ambientali in Fondazione E.R.I.

Nel pomeriggio alla biblioteca di Lou Pourton si terrà un momento di confronto multidisciplinare guidato dal gruppo di ricerca artistica e culturale La Grande Acqua, rappresentato da Andrea Botto. Un confronto ampio ed eterogeneo che spazierà dal tema dell’acqua vista come elemento ecologico di un paesaggio da proteggere al concetto di turismo lento e di incontro di persone e culture. Sarà un momento in cui le voci saranno variegate e complementari: Francesca Bona, docente e membro del gruppo di lavoro Alpstream, Francesco Danesi della Sala, antropologo e autore di Nature Ribelli, Medea Ferrigno e Venera Pavone, di Nesti, impresa sociale catanese, Tobias Luthe (Monviso Institute - Systemic Cycles), Ludovica Ramella, funzionaria dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e coordinatrice dei giovani delle MAB UNESCO lungo il fiume Po, Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Stanislav Kordasiewicz (Università di Varsavia, Rights of Nature), e Francesco Tresso, Presidente del MAB CollinaPo.

La cena in Merenderia sarà accompagnato dalla degustazione del vino 8Pari, un prodotto che coniuga alta qualità e inclusione socio lavorativa, nato dal lavoro di persone fragili nei vigneti di Langhe e Roero.

A chiudere il Festival, la giornata di domenica 27 settembre, aperta da Maurizio Gardini, Presidente Nazionale di Confcooperative, e Laura Cantarella, Vicepresidente vicaria di Confcooperative Habitat. Si rifletterà insieme sui temi trattati e in particolare su come sia possibile costruire un modello di sviluppo alternativo con gli strumenti emersi durante il festival, grazie ai contributi che saranno portati da Alessandro Galbusera, Presidente Nazionale di Confcooperative Habitat, Marco Gallo, Assessore allo Sviluppo e Promozione Montagna di Regione Piemonte, Fabrizio Risso, Presidente Confcooperative Agroalimentare e Pesca Piemonte, Elisa Guiot, Responsabile Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte, Raffaella Dispenza, Vicepresidente vicaria ACLI, Marco Dastrù, Presidente Parco del Monviso MAB Monviso, e Giacomo Ballari, Presidente di Fondazione Agrion. A concludere i lavori sarà Irene Bongiovanni, Vicepresidente vicaria di Confcooperative Piemonte.

“Le riflessioni di questa nuova edizione del festival sono più che mai attuali” commenta Laura Cantarella, Vicepresidente vicaria di Confcooperative Habitat. “In un contesto mondiale che ci parla di una forte dissociazione dell’umano dal naturale e di un’economia che si fatica a mantenere su una strada etica, pensiamo sia fondamentale riportare l’attenzione su questi temi. Rispetto a questi argomenti, la cooperazione porta senz’altro un valore aggiunto: quello dell’equità, del rispetto per la persona e per gli ecosistemi di cui siamo parte”.