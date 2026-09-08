Peste Suina Africana, nuovo aggiornamento nei dati: cinque casi in più in Piemonte, tutti a Saliceto

Cinque nuovi casi di Peste Suina Africana sono stati riscontrati in Piemonte, portando il totale regionale delle positività tra i cinghiali a quota 832. I rilevamenti, aggiornati a domenica 6 settembre, riguardano interamente la provincia di Cuneo e sono stati individuati tutti nel territorio di Saliceto (7 casi complessivi).

In Liguria la situazione si conferma stabile, senza nuovi casi segnalati e con un totale che resta fermo a 1.382 positività.

Complessivamente, nei territori compresi tra le due regioni il numero dei casi accertati nei cinghiali sale a 2.214, mentre resta invariato a 206 il numero dei Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività dall'inizio dell'emergenza. Nessuna variazione anche sul fronte degli allevamenti suinicoli, con il totale dei focolai confermati che rimane stabile a 10.

Nella Granda le positività riscontrate nei cinghiali interessano i Comuni di Arguello (4), Cerretto Langhe (1), Cravanzana (2), Pezzolo Valle Uzzone (2) e Saliceto (7).