Sant’Albano Stura: la scuola dell’infanzia “riprende vita”, commozione e applausi all’inaugurazione [VIDEO]

È una scuola dell’infanzia di Sant’Albano Stura che si appresta a “rivivere”, respirando a pieni polmoni un nuovo anno nella riqualificata sede inaugurata due giorni fa, venerdì 5 settembre. La sede scolastica statale dedicata a Giancarlo e Fausta Vallauri è di nuovo a disposizione per i mini alunni.

L’opera è stata realizzata con un investimento pari a 561mila euro e ha beneficiato dei fondi Pnrr. A renderla possibile un progetto che ha coinvolto Regione, ingegneri, studi di progettazione e direzione lavori.

“Dopo poco più di un anno dalla nostra nuova amministrazione comunale siamo ad inaugurare un’opera importante, andando a dare un valore aggiunto notevole alla nostra comunità. – commenta un commosso e soddisfatto sindaco Massimo Ravera - Il merito va attribuito a tantissima gente, in particolare all’amministrazione precedente che l’ha iniziata e a noi che l’abbiamo conclusa, sino a una ‘valanga’ di volontari che, con passione, entusiasmo e amore per il paese, ha carteggiato le ringhiere, verniciato le pareti, effettuato vari traslochi, e si è adoperata in tante piccole e medie attività. Senza tutte queste azioni non avremmo concluso i lavori nei tempi e con questa qualità”.

“Sono stati tutti molto bravi e sono contento che abbiano ricordato il lavoro della scuola dell’infanzia, iniziato con Giunta e la passata amministrazione. Questo significa che esiste continuità e vuol dire che l’unico risultato che conta è quello finale. Con la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado è diventata un bellissimo polo scolastico. La scuola svolge un’educazione fondamentale dei più piccoli, dei più deboli, dei nostri figli e quindi il fatto che abbiano un luogo rinnovato e antisismico la dice lunga sulla bravura e sulla convinzione che questa amministrazione sta portando avanti”: gli ribatte il vice presidente della Regione Franco Graglia.

“Un grande lavoro compiuto dall’attuale e dalla precedente amministrazione che il sindaco Massimo Ravera ha voluto ricordare. – commenta il vice presidente provinciale Antoniotti - Penso che i bambini dell’infanzia si ritroveranno in un ambiente sicuro e accogliente. Le insegnanti sostituiranno per qualche ora al giorno dei genitori, un inizio di percorso che non è ancora propriamente apprendimento, ma quello che io considero il primo ‘inprinting’ della vita”. In bocca al lupo a tutti e grazie a chi ha realizzato questo bellissimo intervento”.

“Una bellissima scuola, sicura e accogliente. Sarà un ambiente di apprendimento molto efficace per i bambini santalbanesi, quindi il mio grazie a nome dei bambini, delle maestre e della comunità santalbanese al sindaco Massimo Ravera”: conclude la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” Lorella Sartirano.

Per l’occasione presenti insieme a tutta la cittadinanza santalbanese, come anticipato, il vice presidente del Consiglio regionale Regione Franco Graglia, il vice della Provincia Massimo Antoniotti, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Bene Bagiennorum Lorella Sartirano. Con loro il vice presidente della Banca BTM Alberto Domenico Rinaldi e il presidente del Comitato esecutivo Alessio Damilano, nonché il consigliere della passata amministrazione santalbanese Emanuele Ribotta.

