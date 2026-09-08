Giovani e cittadinanza attiva: la Young Board de "Il Quartiere" pronta per il tavolo di co-progettazione

Prosegue a Saluzzo il percorso di crescita della Young Board, il gruppo informale composto da ragazzi tra i 15 e i 30 anni nato per connettere le nuove generazioni con l'amministrazione comunale e orientare la programmazione socio-culturale de "Il Quartiere". Concepita come un incubatore di idee e una palestra di responsabilità collettiva, la Young Board punta a consentire ai giovani di abitare le istituzioni riducendone le distanze.

Il gruppo, attualmente formato da 8 giovani in fase di formazione, ha messo in campo da gennaio azioni concrete per consolidare la propria presenza sul territorio. Tra le attività svolte figurano momenti di confronto interno sulla visione de "Il Quartiere", la stesura del progetto per il bando "Feste del primo voto", la collaborazione con l'associazione Ratatoj per un questionario sui consumi culturali che ha raccolto 440 risposte e la presenza sul campo durante gli eventi di Makala e Ratatoj. A questo si aggiungono quattro giorni di formazione in Trentino e la partecipazione alla presentazione dei progetti a Torino.

Il lavoro svolto finora condurrà a due importanti appuntamenti autunnali. Sabato 19 settembre 2026 la Young Board esordirà con un evento collettivo aperto alle realtà giovanili locali, dando vita a un tavolo di co-progettazione per definire le iniziative future per "Il Quartiere". Dalle 17.00 i partecipanti al progetto "ContaminAzioni" condivideranno l'esperienza vissuta e incontreranno il cantautore Coleen (Simon Giorcelli) per scoprire il processo creativo delle sue canzoni. Alle 21.30 Coleen salirà sul palco dello Spazio Giovani per presentare il suo primo disco "Almost too late to be here", in uscita giovedì 10 settembre 2026.

A ottobre 2026, infine, la Young Board si rinnoverà aprendo le porte all'ingresso di nuovi partecipanti che vorranno unirsi all'iniziativa.