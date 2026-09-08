Dieta mediterranea, vino e salute: a Neive il confronto con gli esperti Attilio Giacosa e Vincenzo Gerbi

Dieta mediterranea, vino e salute saranno al centro dell’incontro in programma sabato 12 settembre, dalle 10.30 alle 12, nell’Aula Magna dell’Istituto “Arte Bianca” di Neive, in via Rocca 10.

Il convegno, intitolato “Parliamo di dieta mediterranea, vino e salute”, metterà a confronto competenze legate all’alimentazione e al mondo vitivinicolo, affrontando un tema che interessa da vicino anche un territorio nel quale il vino rappresenta una componente importante della cultura e dell’economia locale.

A guidare l'incontro sarà il professor Vincenzo Gerbi, dell’Università di Torino, al quale sono affidate moderazione e conduzione del confronto. Relatore sarà invece il professor Attilio Giacosa, presidente dell’IRVAS – Istituto di Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute.

L’appuntamento rientra in un progetto finanziato attraverso lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027, nell’ambito dell’intervento SRG07.1, e vede tra i soggetti indicati Oltre le Alpi – Consorzio per l’Internazionalizzazione.

L’incontro si terrà dunque sabato 12 settembre dalle 10.30 alle 12 all’Istituto “Arte Bianca”. È richiesta la conferma della presenza entro mercoledì 9 settembre, contattando il numero 0173 366807 oppure scrivendo a info@oltrelealpi.com.