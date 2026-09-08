A sostegno del commercio locale: i cartelloni dell’associazione Il Bottegone lungo le vie di Dronero

“Il futuro della Valle Maira passa anche da qui” si legge su dei cartelloni apparsi nei giorni scorsi lungo le vie di Dronero. Si tratta di una nuova iniziativa, invito ed appello a tutti i cittadini da parte dell’associazione dronerese Il Bottegone a sostenere il commercio locale



Sono più di 80 le attività aderenti tra Dronero, Roccabruna, Cartignano e Villar San Costanzo: “È un qualcosa a cui teniamo davvero tanto - ci dice Andrea Lamberti, il presidente dell’associazione - perché si tratta del futuro della nostra cittadina: non è solo di un acquisto, ma una scelta che fa la differenza. Sono davvero tanti i sacrifici, tutti noi del Bottegone crediamo ed abbiamo a cuore il nostro mestiere. Ogni piccolo gesto, ogni persona che sceglie il commercio locale contribuisce a non spegnere quella rete locale, sicuramente diversa dai grandi centri, ma incredibilmente preziosa e soprattutto fortemente identitaria. Abbiamo messo anche questa grafica sul diario scolastico, perché crediamo che sia un importante e bellissimo messaggio da trasmettere sia i ragazzi che ai genitori. E magari chissà, uno di questi giovani aprirà proprio la sua attività commerciale!”



Rinata nel 2021, l’associazione Il Bottegone ha saputo trasformare le problematiche in sfide ed opportunità. Coesione ed unione di intenti sono le sue principali caratteristiche, in un operato tenace come il futuro in cui crede.