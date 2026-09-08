Rientro a scuola 2026, le famiglie iniziano a organizzarsi: le date cambiano da regione a regione

Libri da ordinare, materiale da acquistare, attività pomeridiane da programmare e soprattutto una data da cerchiare: quella della prima campanella. Anche per l’anno scolastico 2026/2027 non esiste infatti un unico giorno di rientro valido per tutta Italia. Le date vengono definite a livello regionale e possono variare di diversi giorni. In Lombardia, per esempio, le lezioni per la maggior parte degli studenti partiranno il 14 settembre, mentre in Emilia-Romagna il rientro è previsto il 15 settembre. In Sicilia si tornerà sui banchi il 15 settembre, in Sardegna il 16 e in Puglia il 17. Differenze apparentemente minime che incidono però sull’organizzazione delle ultime settimane di vacanza e, soprattutto, su quella delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Tra centri estivi che terminano, nonni da coinvolgere e ferie da distribuire, il passaggio dall’estate alla routine di settembre continua a essere uno dei momenti più delicati dell’anno. Non sorprende quindi che proprio tra agosto e settembre torni anche la voglia di mettere ordine negli impegni. Nonostante smartphone e applicazioni abbiano ormai sostituito gran parte degli strumenti analogici, nelle case italiane resistono agende e calendari, soprattutto quando si tratta di coordinare gli appuntamenti di più persone.

C’è chi sceglie i calendari personalizzati su cui associare immagini e ricorrenze ai diversi mesi e chi preferisce soluzioni essenziali, come i calendari olandesi dal caratteristico sviluppo verticale. In una famiglia con figli, avere un punto comune in cui annotare allenamenti, visite, riunioni scolastiche e impegni può ancora rivelarsi sorprendentemente pratico, anche nell’epoca delle notifiche condivise. Il vero ritorno alla routine, del resto, non coincide soltanto con il primo giorno di scuola. Settembre significa ripartenza per palestre, corsi, associazioni sportive e numerose attività extrascolastiche, trasformando le settimane successive alle vacanze in un piccolo esercizio di logistica familiare. Per questo agosto, almeno nella sua seconda metà, è sempre meno soltanto sinonimo di ferie. Tra un ultimo weekend al mare e qualche giornata ancora senza sveglia, è anche il momento in cui si comincia a guardare alla stagione che arriverà dopo, cercando di rendere il ritorno alla quotidianità un pò meno complicato.















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