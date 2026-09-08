Somewhere Tours&Events e Distilleria Sibona: nasce una nuova collaborazione per raccontare Langhe e Roero attraverso l’arte della distillazione

Un nuovo progetto di turismo esperienziale porta i visitatori nel cuore del Langhe e Roero per scoprire una delle più antiche tradizioni produttive piemontesi.

Somewhere Tours&Events, tour operator specializzato nell’incoming a Torino e in Piemonte, avvia una nuova collaborazione con Distilleria Sibona, storica realtà di Piobesi d’Alba, per la realizzazione di tre visite speciali in programma il 26 settembre, 17 ottobre e 14 novembre 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare il territorio di Langhe, Roero, Patrimonio Mondiale UNESCO, attraverso una chiave di lettura ancora poco esplorata dal turismo: quella della distillazione, arte profondamente legata alla cultura vitivinicola piemontese.

La Distilleria Sibona rappresenta una presenza storicamente radicata nel territorio piemontese e custodisce la prestigiosa Licenza di Distillazione n. 1, elemento che testimonia la lunga tradizione dell’azienda nel settore.

Le tre aperture esclusive curate da Somewhere Tours&Events permetteranno al pubblico di entrare

negli spazi della distilleria, scoprire le fasi di lavorazione della materia prima fino al prezioso affinamento in botti per poi degustare l’eccellenza del prodotto finale.

Come in un antico laboratorio alchemico, dopo la vendemmia, le bucce d’uva dei vitigni piemontesi – Nebbiolo, Barbera, Moscato, Arneis, Dolcetto e molti altri – vengono sapientemente distillate fino a compiere una straordinaria metamorfosi: da semplice materia prima a prezioso "oro liquido". È proprio questa la magia della grappa, che unisce l’aroma dei distillati ai sentori delle speciali botti di legno e l'identità di un territorio unico al mondo.

Tra alambicchi, aromi e botti di pregio, una guida esperta vi accompagnerà alla scoperta della passione e della dedizione che la Distilleria Sibona custodisce in ogni fase della produzione, fino ai lunghi affinamenti che trasformano la grappa in un autentico capolavoro.

Il momento più emozionante sarà l'ingresso nelle spettacolari cantine di affinamento: una vera e propria "cattedrale delle botti", dove il tempo scorre lentamente tra barrique, tonneaux e botti di Porto, Madeira, Sherry, Rum, Tennessee Whiskey e Sauternes. Qui il silenzio, l’aroma del legno e i profumi che riposano nelle botti raccontano un percorso di pazienza e maestria che trasforma ogni distillato in un capolavoro di equilibrio e complessità. Entrare nelle cantine di affinamento significa varcare una vera cattedrale del tempo, dove centinaia di botti, dalle più piccole alle più maestose, custodiscono silenziosamente anni di pazienza, ricerca e passione.

L'esperienza si conclude con una raffinata degustazione guidata delle Eccellenze Sibona: dalle pregiate grappe monovitigno e riserva agli amari, fino all'elegante Vermouth di Torino, per un percorso sensoriale che racconta tutta la ricchezza aromatica del Piemonte e la qualità che ha reso la Distilleria Sibona un punto di riferimento internazionale, insignita negli anni di numerosi riconoscimenti per l'eccellenza dei suoi distillati.

Un'esperienza esclusiva dedicata a chi desidera andare oltre la semplice degustazione e vivere il lato più autentico del Piemonte: quello che profuma di vendemmia, di legno, di storia e di passione. Perché qui ogni goccia racconta un territorio e ogni sorso custodisce il tempo.

«Il turismo incoming contemporaneo ricerca sempre più esperienze autentiche, capaci di mettere il visitatore in contatto con le persone, le produzioni e i saperi che rendono unico un territorio», sottolinea Laura Audi, CEO e Direttore Tecnico di Somewhere Tours&Events e Presidente Fiavet Piemonte. «La collaborazione con Distilleria Sibona va esattamente in questa direzione: permette di raccontare Langhe e Roero oltre i percorsi più conosciuti, facendo scoprire come la grande cultura del vino piemontese continui anche attraverso l’arte della distillazione. È un patrimonio produttivo e culturale che può diventare una straordinaria esperienza turistica».

La nuova proposta si inserisce nella strategia di Somewhere Tours&Events volta alla creazione di esperienze di incoming legate alle eccellenze produttive piemontesi, capaci di ampliare l’offerta turistica regionale e di valorizzare il rapporto fra paesaggio, cultura materiale, artigianalità e gastronomia. La collaborazione con Sibona permette inoltre di rafforzare il racconto di Langhe e Roero come destinazione esperienziale, capace di attrarre sia il pubblico italiano sia i visitatori internazionali interessati al turismo enogastronomico.

LE DATE

Sabato 26 settembre

Sabato 17 ottobre

Sabato 14 novembre

Le visite guidate, proposte in italiano e inglese al mattino e al pomeriggio, saranno curate da

Somewhere Tours&Events con ritrovo presso la Distilleria Sibona di Piobesi d’Alba e prevederanno

la visita con il racconto della storia della distilleria, la visita agli spazi di affinamento e invecchiamento, con degustazione finale dei loro eccellenti prodotti.