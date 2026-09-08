Musicaè, a Busca torna la grande musica: quattro concerti tra tradizione e sperimentazione

Quattro appuntamenti, quattro diverse espressioni della musica, tra grandi interpreti, giovani talenti, repertorio cameristico e sperimentazione. Dopo le trasferte estive, torna a Busca la XXII Stagione artistica della Rassegna internazionale di concerti "Musicaè", organizzata dagli Amici della Musica di Busca sotto la direzione artistica di Antonello Lerda.

Il viaggio musicale riparte dal Teatro Civico, la "bomboniera rossa" della città, dove venerdì 11 settembre alle 21 sarà protagonista la grande tradizione cameristica con l'Ares Trio, formato da Andrea D'Amato al pianoforte, Carlotta Malquori al violino e Matteo Fabi al violoncello. I tre giovani musicisti, tutti italiani, si sono incontrati e formati a Düsseldorf, in Germania. Cuneese d'origine, Fabi è già noto al pubblico della rassegna per aver partecipato alla sezione On Air – Giovanissimi alla ribalta.

L'ensemble proporrà un ideale dialogo tra Johannes Brahms e Antonin Dvořák, compositori legati da stima e amicizia. In programma il Trio n. 1 in Si maggiore op. 8 di Brahms, nella seconda versione del 1891, e il Trio n. 3 in Fa minore op. 65 di Dvořák. Brahms fu tra i primi a riconoscere il talento del compositore ceco e contribuì alla sua affermazione internazionale.

L'Ares Trio, nato nel 2019 a Düsseldorf presso la Robert Schumann Musikhochschule, si è successivamente perfezionato a Roma con l'Avos Project. Vincitore di concorsi internazionali come "Music and Stars Awards" e "Clara Wieck", ha suonato in prestigiosi contesti italiani. Nel 2022 ha pubblicato il primo disco per Coviello Classics, mentre nel 2024 è stato ammesso al Master di Musica da Camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sotto la guida del maestro Ivan Rabaglia. Il trio è attivo tra Italia e Germania, con attenzione anche al repertorio contemporaneo.

Il programma proseguirà venerdì 25 settembre, sempre alle 21 al Teatro Civico, con i Rebel Bit – Innovative Vocal Stories. Quattro voci e un sound designer daranno vita a un progetto che affonda le radici nella musica classica per spingersi verso la ricerca elettronica. Dopo l'esperienza a Italia's Got Talent, il gruppo cuneese ha ottenuto riconoscimenti anche a livello internazionale, con un debutto che ha raccolto quattro nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards di Boston.

Venerdì 2 ottobre, ancora al Teatro Civico, sarà la volta di due interpreti di assoluto prestigio: Domenico Nordio, violino, e Roberto Plano, pianoforte. I due musicisti proporranno un repertorio romantico con musiche di Brahms e Schumann, unendo profondità musicale e grande tradizione esecutiva.

A chiudere la stagione autunnale sarà, domenica 18 ottobre alle 21, nella Parrocchia Maria Vergine Assunta, la MisaTango di Martín Palmeri, in un originale incontro tra sacro e profano, dimensione liturgica e forza espressiva del tango argentino. A eseguirla saranno il Bamas Tango Quintet, la soprano Rachel O'Brien e l'Insieme Vocale Strumentale La Miniera APS. Dopo il successo dello scorso anno a Cavallermaggiore con Musiche sull'acqua: il Maira che suona, il quintetto Bamas torna così a "Musicaè" in questa formazione.

"Giungere a questo punto significa guardare con gratitudine al cammino percorso e continuare a progettare il futuro con curiosità e passione – afferma il direttore artistico Antonello Lerda –. Anche quest'anno abbiamo cercato di costruire una stagione che non fosse semplicemente una successione di concerti, ma un percorso di ascolto, capace di mettere in relazione epoche, sensibilità e linguaggi differenti".

Per Lerda"la musica vive proprio nella sua capacità di rinnovarsi continuamente: dialoga con la tradizione, accoglie la sperimentazione, attraversa i confini e crea occasioni di incontro. I quattro appuntamenti, pur molto diversi tra loro, sono accomunati dalla volontà di emozionare, interrogare e creare un dialogo con il pubblico. Portare a Busca le eccellenze della musica internazionale – sottolinea Lerda – significa credere nel valore della cultura come elemento vivo della comunità. Il teatro, la chiesa e i luoghi che accolgono la musica diventano così spazi di condivisione, dove pubblico e artisti possono incontrarsi attraverso un unico linguaggio".

La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Busca, della Regione Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni bancarie CRC, CRT e CR Saluzzo, oltre che di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.

L'ingresso ai concerti è libero, con precedenza ai soci e alle persone prenotate, fino a esaurimento posti.

Per gli appuntamenti al Teatro Civico è gradita la prenotazione al numero 339-6013250, segreteria dell'Associazione Amici della Musica di Busca, a partire dal lunedì precedente il concerto. La prenotazione dà diritto all'ingresso gratuito e al posto assegnato dall'organizzazione. Per il concerto del 18 ottobre non è invece necessaria la prenotazione.

IL CALENDARIO

Venerdì 11 settembre, ore 21 – Teatro Civico

Ares Trio: Andrea D'Amato, pianoforte; Carlotta Malquori, violino; Matteo Fabi, violoncello. Musiche di Brahms e Dvořák.

Venerdì 25 settembre, ore 21 – Teatro Civico

Rebel Bit – Innovative Vocal Stories.

Venerdì 2 ottobre, ore 21 – Teatro Civico

Domenico Nordio, violino, e Roberto Plano, pianoforte. Musiche di Brahms e Schumann.

Domenica 18 ottobre, ore 21 – Parrocchia Maria Vergine Assunta

Bamas Tango Quintet, Rachel O'Brien, soprano, e Insieme Vocale Strumentale La Miniera APS. In programma Misa a Buenos Aires – Misatango di Martín Palmeri.