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Ciclismo | 08 settembre 2026, 11:10

CICLISMO / Racconigi si prepara al gran finale della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda"

Sabato 12 e domenica 13 settembre le ultime due prove della rassegna ciclistica femminile organizzata dal Racconigi Cycling Team

Il podio Elite della gara di Fossano (foto F. Ossola)

Il podio Elite della gara di Fossano (foto F. Ossola)

Tutto pronto a Racconigi per le due gare conclusive della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026", manifestazione in prove multiple riservata alla categoria donne open e organizzata dal Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo

Dopo la tappa a Fossano con la vittoria di Agata Campana, il sipario calerà nel fine settimana nel centro sabaudo.

Sabato 12 settembre a partire dalle ore 16.30 si disputerà la cronometro individuale di 2.850 metri per il "Memorial Franco Traversa". Domenica 13 alle ore 9.30 prenderà invece il via la tredicesima edizione del "Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie", gara da 106,8 chilometri articolata su due circuiti tecnici: il primo tra Racconigi e Cavallerleone da ripetere otto volte, il secondo di quattro tornate interamente cittadino.

"Torna la corsa in rosa, principale manifestazione di ciclismo femminile della regione Piemonte ha sottolineato il sindaco di Racconigi Valerio Oderda –. Un appuntamento cresciuto per qualità e prestigio. Le collaborazioni vere producono valore e la sinergia con Fossano lo dimostra. È una straordinaria vetrina per il territorio. Un sentito ringraziamento va al Racconigi Cycling Team di Silvio Traversa e Claudio Vassallo per la passione e la competenza".

L'entusiasmo è condiviso dal consigliere con delega allo sport Andrea Pettiti: "Partecipare e promuovere questa manifestazione rappresenta una grande soddisfazione. Mi auguro giornate all'insegna del fair play e del giusto agonismo, con un'attenzione particolare alle attività giovanili in cui crediamo fortemente come strumento educativo".

L'evento si avvale del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione Benessere, oltre ai patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, delle città di Racconigi e Fossano e dell'Atl del Cuneese.

[Il podio Junior della gara di Fossano - foto F. Ossola]

Il podio Junior della gara di Fossano (foto F. Ossola)

Il podio Junior della gara di Fossano (foto F. Ossola)

Il sindaco di Racconigi Valerio Oderda (foto F. Ossola)

Il sindaco di Racconigi Valerio Oderda (foto F. Ossola)

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