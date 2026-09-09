Camion carico di carta in fiamme sull'autostrada A6: rimosso un cantiere e riattivato il collegamento con la Liguria

Autostrada dei Fiori, concessionaria della tratta autostradale A6 Torino – Savona, informa che alle ore 16:30 è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione Savona tra gli svincoli di Altare e l’interconnessione con l’A10 Genova – Savona.

La carreggiata era chiusa dalle 13.30. LEGGI QUI

Tale misura straordinaria, possibile grazie alla rimozione temporanea del cantiere in essere, ha consentito di riattivare il collegamento verso la Liguria, interrotto nel primo pomeriggio a causa di un mezzo pesante andato in fiamme alla progr. km 119 + 900.

In riferimento alla carreggiata in direzione Torino, l’incendio è stato domato grazie al pronto intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, e la sua riapertura è subordinata all’esito delle verifiche tecniche ed al completamento delle attività di bonifica e ripavimentazione rese necessarie a seguito di quanto accaduto.