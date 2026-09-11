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Attualità | 11 settembre 2026, 17:47

Dopo Barolo per l'avvio della vendemmia, a Ceva per il fungo: le tappe cuneesi del ministro Lollobrigida [FOTO E VIDEO]

Per l'occasione affianca il sindaco Fabio Mottinelli e insieme ricordano l'appuntamento con la Mostra Internazionale del Fungo in programma dal 19 al 20 settembre

Dopo aver fatto tappa nelle Langhe e a Barolo, dove nella giornata di ieri ha inaugurato la stagione della vendemmia al fianco del presidente della Regione Alberto Cirio e dell'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha raggiunto Ceva.

Durante la visita, il ministro si è recato al Museo del Fungo accolto tra gli altri dal curatore e presidente del Gruppo Micologico Giorgio Raviolo per poi far tappa anche allo stabilimento dell'azienda F.lli Faccia. Ha, così, potuto apprezzare da vicino due tra le principali eccellenze enogastronomiche del territorio: i funghi e le carni di qualità.

L'eccezionale occasione ha permesso al sindaco Fabio Mottinelli di ricordare l'appuntamento dal 19 al 20 settembre con la Mostra del Fungo, che da quest'anno è stata riconosciuta come internazionale. Un invito al pubblico arricchito dalle parole del ministro Lollobrigida.

Un onore immenso – ha commentato l'Amministrazione comunale – poter ospitare a Ceva il principale rappresentante della produzione agroalimentare italiana”.

s.a.

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