Tunnel del Tenda, cambia il calendario: lo stop di sei settimane anticipato a lunedì 21 settembre

Cambia la programmazione per i lavori al tunnel del Tenda: la chiusura totale per sei settimane, inizialmente prevista a partire dal 5 ottobre, verrà anticipata a lunedì 21 settembre 2026.

La decisione è stata assunta dalla Commissione Intergovernativa italo-francese delle Alpi del Sud (Cig), in accordo con i ministeri e gli amministratori locali.

A consentire la nuova pianificazione dei lavori sarebbe stata l'accelerazione dei cantieri sui tornanti durante la stagione estiva, favorita dal clima favorevole. La nuova previsione di fine lavori sposta così il traguardo al 30 ottobre 2026, consentendo un rapido completamento degli accessi al nuovo traforo e degli interventi di manutenzione straordinaria annunciati nei mesi scorsi.

Fino a domenica 13 settembre 2026 il traffico resta consentito tra le ore 6.00 e le 23.00. Da lunedì 14 a domenica 20 settembre si passerà al regime di fasce orarie nei giorni feriali (dalle 6.00 alle 8.00, dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 21.00) e continuo nel fine settimana dalle 6.00 alle 23.00. Poi, da lunedì 21 settembre a giovedì 29 ottobre 2026, scatterà lo stop totale a tutti i veicoli.

Tra venerdì 30 ottobre e domenica 1° novembre il passaggio riaprirà temporaneamente dalle 6.00 alle 23.00, in vista delle nuove modalità operative di novembre che punteranno all'addio definitivo alle fasce orarie per restituire un transito continuo regolato da semaforo.

Contestualmente Anas ha pubblicato il bando da 120 milioni di euro per l'allargamento della canna storica, con l'obiettivo di riaprirla entro il 2030.

I pendolari e gli operatori economici di Piemonte e Liguria guardano con attenzione alla nuova tabella di marcia. Se da un lato lo stop anticipato stravolge i piani di inizio autunno tra il Cuneese e la provincia di Imperia, dall'altro permetterà di chiudere il cantiere prima del previsto per arrivare pronti alle esigenze della stagione invernale.