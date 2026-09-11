A Carrù nasce “Sorsi in Villa”

Giovedì 17 settembre, a partire dalle ore 18, Villa Perotti ospiterà “Sorsi in Villa”, una serata dedicata al vino, alle eccellenze gastronomiche locali pensata per inaugurare ufficialmente il calendario della Sagra dell’Uva 2026.

Sarà una serata, ad ingresso gratuito, all’insegna della convivialità e della valorizzazione del territorio, nella suggestiva cornice dell’area catering di Villa Perotti.

Il programma prenderà il via alle 18.30 con la presentazione ufficiale degli appuntamenti della Sagra dell’Uva 2026, per proseguire alle 19.15 con la degustazione gratuita delle eccellenze enogastronomiche di sei produttori locali.

La serata proseguirà con un buffet dedicato alla tradizione gastronomica carrucese, realizzato in collaborazione tra i ristoratori de “I Piaceri di Carrù” e la ProLoco.

Particolare attenzione sarà dedicata alla cultura del vino e dell’uva, da cui, da ormai oltre 80 anni, la sagra prede il nome. Le condotte Slow Food Langhe Dogliani Carrù e Slow Food Monregalese, che collaborano all’iniziativa, annunceranno nei prossimi giorni un ospite di rilievo legato al mondo del vino e della cultura enogastronomica, che arricchirà ulteriormente il programma della serata, valorizzando il vino e i suoi produttori.

La serata sarà animata dall’intrattenimento musicale a cura di Francesco Perotti e Roberto Ballauri e, soprattutto dal dj-set di Gabriele Judici.

"In collaborazione con la proprietaria, la sig. ra Marruccelli Perotti, che ringraziamo per l’ospitalità, Sorsi in Villa nasce con la volontà di offire gratuitamente una serata di alto livello enogastronomico capace di raccontare il nostro territorio, e Carrù, attraverso alcune delle sue eccellenze. – spiega Nicolò Bono, Assessore alle Manifestazioni del Comune di Carrù – Abbiamo voluto creare un appuntamento che fosse innanzitutto un momento di incontro, dando spazio ai produttori locali e alle associazioni che, durante tutto l’anno, contribuiscono a rendere vivo il nostro paese".