Alba, interruzione energia elettrica giovedì 1 ottobre in corso Canale 12

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sui propri impianti, giovedì 1 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 14:00 in:

Corso Canale 12.

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadinini a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-distr.ibuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.