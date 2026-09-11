"Zaino Sospeso": il Lions Club Mondovì Monregalese in campo per sostenere le famiglie e il diritto allo studio

Con l'approssimarsi del rientro fra i banchi di scuola torna l'appuntamento con la solidarietà. Il Lions Club Mondovì Monregalese promuove e sostiene il progetto "Zaino Sospeso", un'iniziativa benefica pensata per aiutare i giovani e le famiglie del territorio in difficoltà economica, garantendo a tutti gli studenti il materiale necessario per affrontare l'anno scolastico.

Ispirato alla celebre tradizione napoletana del "caffè sospeso", il progetto permette a chiunque lo desideri di acquistare e donare articoli scolastici – come quaderni, penne, matite, astucci, diari e altri accessori – lasciandoli a disposizione di chi ne ha più bisogno. Un gesto semplice che si traduce in un aiuto concreto verso l'uguaglianza e la serenità di tanti ragazzi.

L'impegno solidale prenderà il via venerdì 11 settembre, quando, in occasione dell'apertura dell'anno sociale Lions, partirà la prima raccolta fondi dedicata alla causa.

Il momento centrale dell'iniziativa si terrà poi domenica 13 settembre presso il punto vendita Coop dello shopping center Mondovicino. In questa occasione si uniranno le forze di due grandi progetti solidali che condividono lo stesso obiettivo: lo "Zaino Sospeso" dei Lions e la campagna "Dona la spesa per la scuola" di Coop. Un'unica azione congiunta in cui i soci Lions saranno presenti per accogliere le donazioni di materiale scolastico effettuate dai clienti e dalla cittadinanza.

"Lo 'Zaino Sospeso' e la collaborazione con la Coop rappresentano un contributo fondamentale per colmare un bisogno concreto e garantire a tutti i ragazzi il diritto allo studio – sottolinea il Lions Club Mondovì Monregalese –. Anche un piccolo gesto può regalare il sorriso a un bambino e portare sollievo a una famiglia. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e far sentire la propria vicinanza".