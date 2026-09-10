Malore in vacanza in Francia: dolore a Dronero per la morte della professoressa Laura Rebuffo

Sono tantissimi in queste ore i messaggi d’affetto e grande dolore che stanno giungendo a Dronero per la morte di Laura Rebuffo.



Di anni 75, la donna si trovava in vacanza in Francia, dove la scorsa settimana ha accusato un malore. I tempestivi soccorsi con il ricovero in terapia intensiva, dove era apparse fin da subito gravissime le condizioni, fino ad oggi quando purtroppo è giunta la notizia del tragico epilogo.



Molto conosciuta nella cittadina alle porte della Valle Maira, Laura era una donna il cui sorriso e la cui gentilezza non passavano inosservati. Laureata in Lettere, nel corso della sua vita era stata insegnante di scuola secondaria in vari istituti della nostra Provincia. Amante del sapere, aveva sempre svolto il suo lavoro con un’attenta ed autentica dedizione, ricordata con affetto ancora oggi dai suoi studenti.



Proprio a Dronero, uno dei luoghi dove aveva insegnato, era poi diventata una presenza costante all’interno dell’Ottica Chiapello, l’attività aperta del marito negli anni ‘80 ed oggi portata avanti dal figlio.



La comunità ora si stringe intorno alla famiglia. Si attendono l’arrivo della salma e la data dei funerali.