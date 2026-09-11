Banca CRS a sostegno di Biogenera: nuova operazione di finanziamento per lo sviluppo della terapia BGA002 contro il neuroblastoma pediatrico

Biogenera S.p.A., società biotech in fase clinica attiva nello sviluppo di terapie innovative per l'oncologia pediatrica, e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. annunciano l'avvio di una collaborazione finalizzata a sostenere il percorso di sviluppo di BGA002, il farmaco candidato di punta della Società.

L'operazione, strutturata sotto forma di finanziamento a medio termine [assistito da garanzia del Fondo per le PMI Legge 662/96], consentirà a Biogenera di rafforzare la propria struttura finanziaria e di accompagnare le attività previste nella prossima fase del programma di sviluppo clinico di BGA002, terapia anti-MYCN basata su tecnologia PNA proprietaria, sviluppata per il trattamento del neuroblastoma e del rabdomiosarcoma, tumori pediatrici ad oggi privi di opzioni terapeutiche risolutive nelle forme più aggressive.

«Il sostegno di Banca CRS rappresenta un riconoscimento importante del valore scientifico e industriale del nostro progetto e arriva in un momento chiave, in cui la Società sta portando avanti un aumento di capitale a supporto dell'ingresso di BGA002 in fase clinica. Poter contare su un partner finanziario che comprende le specificità del settore biotech ci consente di procedere con maggiore solidità verso le prossime tappe dello sviluppo.», dichiara Massimiliano Cesarini, Amministratore Delegato di Biogenera S.p.A..

«Crediamo nel sostegno alle imprese che investono in ricerca e innovazione, anche quando operano in settori ad alta intensità di conoscenza. Il progetto di Biogenera unisce eccellenza scientifica e un impatto sociale rilevante, siamo lieti di accompagnarne il percorso di crescita, mettendo a disposizione anche la nostra rete di relazioni con il tessuto imprenditoriale e istituzionale del territorio.», commenta Emanuele Regis, Direttore Generale di Banca CRS.

La collaborazione si inserisce in una fase di accelerazione per Biogenera, che sta portando avanti in parallelo le attività regolatorie e di sviluppo clinico di BGA002, il programma di partnership industriali e un aumento di capitale attualmente in corso, una quota del quale è offerta tramite campagna di equity crowdfunding sul portale CrowdFundMe, autorizzato dalle autorità competenti. La campagna ha superato i 400.000 euro di adesioni raccolte nella prima settimana dal lancio pubblico, a conferma dell'attenzione che il progetto sta raccogliendo tra investitori privati e professionali.

Oltre alla componente finanziaria, l'intesa getta le basi per lo sviluppo di nuove sinergie con le realtà imprenditoriali e istituzionali del territorio di riferimento di Banca CRS, in un'ottica di collaborazione di lungo periodo tra ricerca biomedica avanzata e sistema produttivo locale.